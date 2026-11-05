Mulino respalda a Santiago Peña tras su renuncia a la presidencia de Paraguay por crisis de Ueno Bank

Panamá mantiene vínculos diplomáticos y comerciales con Paraguay y participa como Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur).

El presidente José Raúl Mulino, expresó su respaldo a Santiago Peña, quien presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay en medio de una crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, entidad bancaria que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

A través de su cuenta en la red social X, Mulino manifestó su preocupación por la situación que atraviesa Paraguay y abogó por la estabilidad del país sudamericano, al tiempo que destacó la relación personal y diplomática que mantiene con el mandatario saliente.

Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre. Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre.

La renuncia de Santiago Peña se produjo este jueves, mientras la Cámara de Diputados paraguaya debatía un proceso de juicio político en su contra por el escándalo financiero relacionado con Ueno Bank. El mandatario enfrentaba una creciente presión política después de que sectores de la oposición y miembros de su propio Partido Colorado cuestionaran su gestión de la crisis bancaria y sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Peña anunció que presentaba su renuncia con el propósito de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. La salida del mandatario, cuyo período presidencial debía concluir en 2028, requiere el trámite correspondiente ante el Congreso paraguayo.

¿Qué ocurrió con Ueno Bank?

La crisis comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar graves problemas en sus indicadores financieros.

Según el organismo regulador, el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido, situación que motivó la intervención para proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El cierre de las operaciones bancarias dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas, entre ellos trabajadores, jubilados y pensionados que mantenían sus ahorros o recibían pagos a través de la institución.

La entidad también administraba importantes recursos públicos, incluidos fondos vinculados al sistema de pensiones y salud de Paraguay. De acuerdo con reportes internacionales, el banco mantenía alrededor de 800 a 850 millones de dólares en depósitos estatales.

La situación desencadenó protestas de ahorristas que exigían recuperar su dinero y conocer las responsabilidades por el colapso de la institución financiera. El caso también derivó en investigaciones sobre las operaciones de Ueno Bank y la actuación de sus directivos.

Las autoridades paraguayas ordenaron la detención de ocho ejecutivos vinculados a la entidad, mientras avanzaban las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras.

La controversia alcanzó directamente a Santiago Peña por sus antiguos vínculos comerciales con el grupo empresarial relacionado con el banco. El mandatario sostuvo que se había desvinculado de esas participaciones en 2025 y negó haber cometido irregularidades.

La crisis también provocó la salida del titular del Banco Central del Paraguay y aceleró las iniciativas legislativas destinadas a facilitar la devolución de los depósitos a los afectados.

Panamá mantiene vínculos diplomáticos y comerciales con Paraguay y participa como Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), mecanismo de integración regional al que también pertenece el país sudamericano.