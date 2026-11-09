Panamá y Costa Rica refuerzan alianza de seguridad contra el narcoterrorismo; Mulino y Fernández conversan vía telefónica

Mulino y Fernández refuerzan la alianza contra el narcotráfico e impulsan la cooperación entre Panamá y Costa Rica.

Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández, reafirmaron la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, durante una conversación telefónica sostenida este lunes.

Ambos mandatarios coincidieron en que la alianza bilateral ha permitido desarrollar acciones efectivas para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la seguridad regional.

Durante el diálogo, Fernández destacó el trabajo conjunto que mantienen las dos naciones y expresó su agradecimiento por la cooperación en materia de seguridad.

“Estoy muy agradecida con el trabajo en equipo que venimos haciendo en materia de seguridad. Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca”, manifestó la presidenta costarricense.

Por su parte, Mulino calificó la relación entre Panamá y Costa Rica como positiva y resaltó el esfuerzo conjunto que realizan ambos gobiernos para enfrentar las amenazas relacionadas con el narcotráfico.

La mandataria costarricense también felicitó al presidente panameño por la respuesta de su administración ante las afectaciones provocadas por el terremoto ocurrido recientemente en el país.

Fernández señaló que la relación con Panamá es prioritaria para Costa Rica y destacó la importancia de mantener una agenda común en asuntos de interés para ambas naciones.

Como parte de la conversación, Mulino invitó a su homóloga a participar en el Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá los días 27 y 28 de enero de 2027.

Te puede interesar: Boquete se prepara para una de sus mayores celebraciones patrias

Fernández indicó que evaluará la invitación y manifestó su interés en continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos países.

“Vamos a valorarla. Para mí, Panamá es toda la prioridad, tenemos muchos temas de interés y en común. Si Dios me lo permite, allí estaré”, expresó.

La conversación reafirmó la intención de ambos gobiernos de mantener la cooperación bilateral en seguridad y continuar impulsando iniciativas conjuntas en beneficio de Panamá y Costa Rica.