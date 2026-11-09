Congresos y convenciones generaron $192 millones entre enero y octubre, según Turismo

Panamá reúne a más de mil profesionales de más de 80 países durante el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, que se celebra del 8 al 11 de noviembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los congresos y convenciones realizados en Panamá entre enero y octubre generaron $192 millones, informó la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, durante la edición número 65 del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

La funcionaria indicó que el país cuenta con 188 eventos confirmados para 2026, de los cuales todavía quedan más de 30 por celebrarse antes de finalizar el año.

Para este año 2026 nosotros tenemos 188 eventos confirmados, faltan 30 y pico eventos hasta el 31 de diciembre, así es que nos mantiene dentro de nuestro compromiso y de nuestro objetivo, que es convertir a Panamá en hub de congresos y convenciones”, manifestó.

De León explicó que la estrategia para posicionar al país incluye alianzas con aerolíneas. “Ustedes saben, Panamá es un destino que estamos empezando a posicionar, estamos siendo bastante agresivos dentro de nuestra estrategia con alianzas con diferentes aerolíneas”, señaló.

Más de mil profesionales participan en el congreso

El encuentro, que se desarrolla del 8 al 11 de noviembre en el Panamá Convention Center, reúne a más de mil profesionales de más de 80 países y representantes de más de cien asociaciones internacionales.

El presidente José Raúl Mulino, quien participó en la inauguración, destacó la oportunidad de que los asistentes conozcan el país y compartan su experiencia al regresar a sus lugares de origen.

Van a llevar un gran mensaje a sus distintos países de lo bien que les ha ido a Panamá, de lo bonito que es nuestro país, de las ofertas turísticas que ofrecen y, sobre todo, la estabilidad y seguridad que podemos prestarles a ellos durante los días que van a estar aquí”, expresó.

El mandatario también manifestó su satisfacción por participar en la apertura, señalando que “estoy muy contento de haber venido e inaugurar este foro”.

Una plataforma para posicionar a Panamá

Andrés Escandón, director regional de ICCA para América Latina y el Caribe, destacó que esta es la primera vez que el congreso mundial de la asociación se realiza en Panamá y la octava en América Latina.

“La importancia es que hoy Panamá se consolida no como un actor regional del turismo de reuniones, sino como un actor global”, afirmó.

Escandón vinculó la realización del encuentro con el trabajo conjunto de los sectores público y privado para desarrollar esta industria.

“Este congreso certifica el trabajo que se ha venido haciendo, la apuesta estratégica desde el nivel público y privado para la industria y a partir de este momento se van a ver esos cambios”, indicó.

Las autoridades buscan aprovechar la ubicación geográfica, la conectividad aérea, la infraestructura hotelera y la capacidad del país para recibir visitantes internacionales como parte de su estrategia de turismo de reuniones.

Con información de Jessica Román.