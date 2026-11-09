'Falta muchísimo': Residentes de La Colorada enfrentan incertidumbre y una larga recuperación a un mes del terremoto

Humayda Pérez relató el impacto que dejó el terremoto del 9 de octubre en la comunidad santeña y pidió que las autoridades y la ciudadanía mantengan el apoyo a las familias afectadas, algunas de las cuales todavía permanecen bajo carpas.

Los Santos/A casi un mes del terremoto del 9 de octubre, los habitantes de La Colorada, en la provincia de Los Santos, continúan enfrentando las consecuencias del desastre, entre daños materiales, incertidumbre y dificultades para recuperar la normalidad.

Humayda Pérez, residente de la comunidad, contó que se encontraba en la ciudad de Panamá cuando ocurrió el sismo, pero regresó a La Colorada tras conocer lo sucedido por medio de sus hermanos. Desde entonces, asegura, la preocupación y el temor siguen presentes entre los habitantes.

“Ha sido una experiencia llena de incertidumbre, de miedo, porque todavía existe el temor”, expresó Pérez, quien también manifestó su tristeza al ver que, después de varias semanas, algunas personas continúan viviendo bajo carpas y expuestas a la lluvia. Aunque reconoció que el Gobierno ha avanzado en las labores de atención, consideró que todavía queda mucho por hacer.

Por ello, pidió que la comunidad no quede fuera de la agenda de las autoridades y que se mantenga el acompañamiento a las familias afectadas. “El pueblo de La Colorada quedó prácticamente en ruinas y hoy no estamos ni a la mitad”, afirmó. También advirtió que la recuperación será un proceso difícil y prolongado, que dependerá tanto del apoyo externo como de la solidaridad y el trabajo diario entre los propios habitantes.

Pérez describió el impacto del terremoto como una experiencia dolorosa para su familia y para toda la comunidad. Al recordar lo ocurrido, destacó que su nieto, de ocho años, le comentó que ya había vivido tres experiencias difíciles durante su corta vida: la pandemia de COVID-19, la caída de un rayo cerca de la vivienda de sus tíos y el reciente terremoto.

La entrevistada también relató la situación de un familiar de 94 años que falleció recientemente. Según explicó, el hombre se había deprimido después de tener que salir de su casa y deseaba regresar, pero no pudo hacerlo debido a las condiciones en que quedó la vivienda. Finalmente, fue velado fuera del lugar donde residía.

El testimonio refleja las dificultades que todavía enfrentan las familias de La Colorada, donde la reconstrucción no solo implica recuperar las viviendas y los espacios afectados, sino también afrontar las consecuencias emocionales y sociales que dejó el terremoto.

“Va a ser durísimo poder levantarse”, señaló Pérez, quien reiteró su llamado para que la comunidad continúe recibiendo atención y apoyo durante el proceso de recuperación.

Con información de Eduardo Javier Vega