Boquete se prepara para una de sus mayores celebraciones patrias

Los desfiles de Boquete son una de las celebraciones más concurridas del calendario de fiestas patrias y una de las pocas actividades regionales del 28 de noviembre.

El distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, realizará sus tradicionales desfiles el próximo 28 de noviembre, con motivo de los 205 años de la Independencia de Panamá de España.

El alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez, confirmó que ya se ha coordinado la participación de planteles educativos de la provincia de Chiriquí y bandas independientes que formarán parte de la celebración.

Rodríguez también anunció que se trabaja con los estamentos de seguridad en la organización de los accesos y salidas del distrito, con el objetivo de garantizar un flujo vehicular ordenado durante la jornada.

Entre las autoridades que asistirán se confirmó la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, así como de algunos ministros de Estado.

Los desfiles de Boquete son una de las celebraciones más concurridas del calendario de fiestas patrias y una de las pocas actividades regionales del 28 de noviembre que se mantienen en pie luego de que otras localidades suspendieran sus eventos debido a las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La celebración se realizará en medio de los esfuerzos de recuperación de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.