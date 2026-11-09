Panamá tiene rostro de mujer: son mayoría en la población, aunque los hombres predominan entre los jóvenes

La tendencia también se refleja en las proyecciones demográficas para 2026, que estiman que las mujeres representan el 50.7% de la población panameña, frente al 49.3% de los hombres.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2023 revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Panamá existen más mujeres que hombres por una diferencia que supera las 30 mil personas.

Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2023, en ese entonces el país contaba con 4,064,780 habitantes, de los cuales 2,049,962 son mujeres (50.4%) y 2,014,818 son hombres (49.6%). Tendencia que se proyecta que siga ganando terreno.

La diferencia es de 35,144 personas, lo que equivale a 98.3 hombres por cada 100 mujeres, de acuerdo con el Cuadro 12 del Censo 2023.

Aunque los datos reflejan un cambio en la composición demográfica según la edad y territorio. Los hombres son mayoría en los primeros grupos de edad; las mujeres los superan a partir de los 25 años y la diferencia se amplía entre la población adulta mayor.

Los hombres son mayoría hasta los 24 años

En los grupos de edad comprendidos entre los 0 y los 24 años hay más hombres que mujeres. La mayor diferencia se registra entre los niños de 10 a 14 años, con un índice de masculinidad de 105 hombres por cada 100 mujeres.

Entre los 20 y 24 años, el indicador baja a 101.8.

Sin embargo, el cambio se produce en el grupo de 25 a 29 años, cuando desciende a 97.8, lo que significa que las mujeres comienzan a ser mayoría.

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A partir de ese rango, la población femenina supera a la masculina en todos los grupos de edad.

La diferencia se amplía entre los adultos mayores

La brecha es más evidente en las edades avanzadas. Entre las personas de 65 años y más hay 398,229 habitantes, de los cuales 211,435 son mujeres, equivalentes al 53.1%.

La diferencia aumenta conforme avanza la edad. Entre los 85 y 89 años hay 74.4 hombres por cada 100 mujeres; entre los 90 y 94 años, la relación baja a 65.8.

En la población de 100 años o más, el censo contabilizó 663 mujeres frente a 302 hombres, es decir, apenas 45.6 hombres por cada 100 mujeres.

La mediana de edad nacional es de 30 años: 29 años para los hombres y 31 para las mujeres. Además, 1,032,976 personas (25.4%) tienen menos de 15 años.

Darién, Veraguas y Emberá tienen más hombres

Aunque la presencia de mujeres ha ido en aumento, la distribución por territorio presenta diferencias. Las mujeres son mayoría en el resultado nacional, pero hay provincias y comarcas donde la población masculina supera a la femenina.

Entre ellas destacan:

Darién : 28,538 hombres y 25,697 mujeres. Índice de masculinidad de 111.1.

: 28,538 hombres y 25,697 mujeres. Índice de masculinidad de 111.1. Veraguas : índice de 105.4.

: índice de 105.4. Coclé : índice de 103.0.

: índice de 103.0. Los Santos : índice de 101.1.

: índice de 101.1. Bocas del Toro: índice de 100.8.

índice de 100.8. Comarca Emberá: 6,528 hombres y 5,830 mujeres. Índice de 112.0.

En contraste, las mujeres son mayoría en la provincia de Panamá, que concentra la mayor cantidad de habitantes del país, con 1,439,575 personas: 735,217 mujeres y 704,358 hombres.

También predominan en Panamá Oeste, Colón, Herrera y Chiriquí.

Las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé registran los índices de masculinidad más bajos, con 91.6 y 93.5, respectivamente.

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En la comarca Ngäbe Buglé destaca la diferencia entre las personas de 25 a 29 años: hay 5,042 hombres frente a 7,178 mujeres, con un índice de apenas 70.2.

Los Santos tiene la población más envejecida y Ngäbe Buglé la más joven

La mediana de edad también refleja diferencias importantes entre las provincias y comarcas indígenas. Los Santos registra la mediana de edad más alta, con 39 años, seguida de Herrera, con 36 años.

En el extremo contrario se encuentra la comarca Ngäbe Buglé, con una mediana de apenas 16 años. De sus 212,084 habitantes, 97,042 tienen menos de 15 años, lo que representa el 45.8% de su población.

Le siguen la comarca Emberá, con una mediana de 19 años; Bocas del Toro, con 20, y Guna Yala, con 21.

Proyecciones para 2026 apuntan a una mayor proporción de mujeres

La tendencia también se refleja en las proyecciones demográficas para 2026, que estiman que las mujeres representan el 50.7% de la población panameña, frente al 49.3% de los hombres.

En cuanto a los nacimientos, las cifras muestran un contraste con la realidad nacional, mas no con la referente a la población por grupo de edad. En 2025, en Panamá nacieron 58,439 bebés, de los cuales 29,961 son de sexo masculino y 28,478 son del sexo femenino.