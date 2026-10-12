Minsa publica guía de alimentos recomendados y prohibidos para donaciones

Las recomendaciones buscan proteger y salvaguardar la salud de las comunidades afectadas, especialmente de niños menores de cinco años, embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) publicó una lista de alimentos recomendados y productos que deben evitarse en las donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Dayris Conte, nutricionista del Departamento de Salud Nutricional del Minsa, explicó que la ayuda alimentaria debe responder a las necesidades nutricionales de la población, con especial atención a los grupos más vulnerables: niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

¿Qué alimentos se recomienda donar?

Entre los productos sugeridos se encuentran:

Arroz y pastas.

Cremas variadas.

Vegetales de larga duración, como zanahorias, pepinos, apio, cebollas y ajíes.

Frutas que se conserven durante más tiempo, como manzanas, bananos y peras.

Atún enlatado y huevos.

Agua embotellada.

Leche UHT de larga duración.

Granos, como arvejas, lentejas, porotos y frijoles.

Tubérculos, como papas, ñame, yuca y otoe, además de maíz.

¿Qué alimentos se deben evitar?

La entidad recomienda no incluir en las donaciones los siguientes productos:

Fórmulas infantiles.

Productos lácteos, como leche, helados, yogures y quesos.

Sopas instantáneas en vasos, latas o sobres.

Jugos, néctares, bebidas azucaradas y gaseosas.

Agua sin embotellar, incluida la almacenada en tanques o garrafones que no cuenten con las garantías sanitarias correspondientes.

Alimentos destinados a niños pequeños, como compotas y papillas.

Productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional, como snacks envasados y galletas dulces.

Carnes frescas que no cuenten con los controles sanitarios correspondientes.

Revisar las fechas de vencimiento.

La experta recalcó que todos los alimentos donados deben tener una fecha de vencimiento claramente visible. También pidió verificar que los productos estén en buen estado y que sus envases no presenten daños.

La institución recordó que las donaciones durante una emergencia deben realizarse de forma responsable y de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas. Seguir las recomendaciones sanitarias permite reducir los riesgos y procurar que la ayuda alimentaria llegue en condiciones adecuadas a quienes la necesitan.