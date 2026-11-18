Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, mediante la revisión frecuente de patios, viviendas y lugares de trabajo para evitar la acumulación de agua.

Ciudad de Panamá/Panamá acumula 11,786 casos de dengue y 65 defunciones por influenza en lo que va de 2026, de acuerdo con el informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana epidemiológica 41, del 11 al 17 de octubre.

Durante ese periodo se confirmaron 496 nuevos casos de dengue, con una tasa de incidencia de 10.7 por cada 100 mil habitantes. Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, mediante la revisión frecuente de patios, viviendas y lugares de trabajo para evitar la acumulación de agua.

En cuanto a la influenza, el informe reportó una nueva defunción durante la semana, elevando a 65 el total de fallecimientos registrados en el país durante este año. Del total de víctimas, el 58.5% eran hombres y el 61.5% tenía 65 años o más.

El Minsa también destacó que el 96.4% de las personas fallecidas no contaba con vacunación contra la influenza en la temporada actual, mientras que el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente asociados a la edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

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Por otra parte, durante la semana 41 se notificaron 1,039 casos de síndrome gripal, para un acumulado de 35,384 en 2026. Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, registraron 437 nuevos casos, elevando la cifra anual a 17,506.

Otras enfermedades también forman parte del seguimiento epidemiológico. La malaria acumula 6,385 casos, luego de reportarse 45 durante la semana analizada. En el mismo periodo se notificaron 23 nuevos casos de leishmaniasis, para un total de 1,971 en lo que va del año.

En cuanto al gusano barrenador en humanos, se reportó un nuevo caso, elevando el acumulado a 107. Mientras que la chikungunya mantiene nueve casos, el zika registra uno y la enfermedad por virus Oropouche suma 23.

El informe también detalla 23 casos acumulados de fiebre por hantavirus, 19 del síndrome cardiopulmonar por hantavirus y 41 de leptospirosis. Por su parte, la viruela símica (Mpox) mantiene un acumulado de 25 casos en el país.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, eliminar los criaderos de mosquitos, identificar oportunamente los signos de alarma y acudir a los centros médicos ante la aparición de síntomas.