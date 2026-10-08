Sydney Sweeney descubre un vínculo familiar con Marilyn Monroe

MyHeritage también encontró un vínculo entre Monroe y Dakota Johnson, quien sería su prima novena en tercer grado.

Sydney Sweeney comparte un vínculo familiar con Marilyn Monroe, de acuerdo con una investigación realizada por MyHeritage, plataforma dedicada a la genealogía y al análisis de ADN. El hallazgo establece que ambas estrellas tienen un antepasado común, añadiendo una nueva dimensión a las comparaciones sobre su apariencia y estilo.

La investigación señala que Steven Sweeney, padre de la intérprete de Euphoria, y Charles Stanley Gifford, padre de Marilyn Monroe, descienden de Ezra Perry, un colono pionero de Sandwich, Massachusetts, que vivió durante el siglo XVII. A partir de esa línea genealógica, MyHeritage determinó que Sydney Sweeney y Monroe son primeras novenas en segundo grado.

El parentesco llega en medio de una relación visible entre la imagen pública de ambas actrices. Sweeney ha recurrido en varias ocasiones a referencias estéticas asociadas con Monroe, especialmente durante apariciones en alfombras rojas. Una de las más comentadas ocurrió en enero de 2026, cuando asistió al Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara con un vestido inspirado en una pieza que Monroe utilizó el 7 de abril de 1952.

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El vestido que llevó Sweeney retomó la silueta ceñida al cuerpo, los detalles drapeados en la cintura y las mangas hasta la mitad del brazo de aquella referencia. El diseño original había sido creado por Ceil Chapman, una de las diseñadoras favoritas de las estrellas de Hollywood durante los años cincuenta.

Roi Mandel, director de investigación de MyHeritage, explicó cómo surgió el interés por comprobar si detrás de las similitudes existía una conexión real. “Siempre se han trazado paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver cómo sus trayectorias convergían a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos de MyHeritage”, señaló.

El investigador agregó: “Descubrir la rama, familiar, que comparten fue increíble. Es un poderoso recordatorio de que la humanidad es un vasto árbol genealógico y de que, al profundizar, revelamos cuán extraordinariamente interconectados estamos todos”.

La actriz también había rendido homenaje a Monroe durante el estreno de La asistenta, película que protagonizó en diciembre de 2025. Para la premiere en Los Ángeles eligió un diseño de Galia Lahav que evocaba el célebre vestido blanco con cuello en V que Monroe llevó en La tentación vive arriba, estrenada en 1955.

Un mes antes, Sweeney apareció en los Governors Awards con el cabello en ondas suaves, una elección que remitía a la estética de Monroe en Los caballeros las prefieren rubias. Una fuente citada por Page Six afirmó que Scooter Braun, pareja de la actriz, la considera “la Marilyn Monroe moderna”.

El paralelismo entre ambas también se extiende a las controversias relacionadas con la exposición de sus cuerpos. Sweeney generó recientemente reacciones por una campaña publicitaria para una casa de apuestas en la que aparecía desnuda. La nadadora Ariarne Titmus, junto con otras deportistas, cuestionó la sexualización del deporte femenino.

Titmus expresó: “No solo es una bofetada en toda la cara para todas aquellas mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su oficio, sino también para todas aquellas que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia, unidad… ¿Cómo podemos vivir en un mundo en el que sigue existiendo la mercantilización del cuerpo de la mujer y la sexualización del deporte femenino?”

El descubrimiento genealógico abre una posibilidad futura: que Sweeney interprete algún día a Monroe en una producción audiovisual. Otras actrices ya han asumido ese desafío, entre ellas Ana de Armas y Michelle Williams.