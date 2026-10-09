Halle Berry: su hija defiende a la actriz ante las acusaciones de abuso contra su hijo

Nahla Aubry, hija mayor de Halle Berry, presentó una declaración ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para respaldar a la actriz en medio de la disputa legal con su exesposo, Olivier Martinez, quien la acusa de maltratar físicamente a Maceo, el hijo que ambos tienen en común. La joven, de 18 años, afirmó que convivió durante años con su hermano y que nunca presenció comportamientos violentos de su madre contra él ni contra otras personas.

En los documentos judiciales revisados por Daily Mail, Nahla negó haber visto episodios como los descritos en las acusaciones. “Nunca vi a mi mamá arrojarle algo a alguien, ni un cuchillo, ni un plato ni ningún otro objeto. Nunca vi que golpeara, abofeteara, asfixiara, sujetara o abusara físicamente de Maceo de ninguna manera”, declaró.

La joven señaló que considera a Berry una madre afectuosa, aunque estricta cuando entiende que sus hijos deben respetar ciertas reglas. En su declaración, sostuvo que la actriz promovía vínculos cercanos dentro de la familia: “(Mi madre) siempre nos alentó a mantener relaciones afectuosas”.

Nahla también defendió la presencia de su madre durante su crianza y la de Maceo, pese a las exigencias de su carrera. “Sin importar lo exigente que haya sido su carrera, siempre hizo tiempo para mí y priorizó lo que era importante para mí. He visto que hace lo mismo por Maceo”, indicó. Según su relato, Berry asistía a los partidos de su hijo, lo llevaba a entrenamientos y torneos, y procuraba que contara con educación, atención médica y terapia. Nahla aseguró que Berry acompañaba a Maceo en actividades familiares y atendía sus necesidades cotidianas.

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La hija mayor de la actriz dijo que recibió con sorpresa, tristeza y enojo las acusaciones de abuso presentadas por Martinez. “Después de haber vivido con mi mamá toda mi vida y de haber observado personalmente durante años su relación con Maceo, las acusaciones son completamente incompatibles con la mamá que conozco”, afirmó. También expresó molestia por verse involucrada en la disputa pública: “También estoy enojada porque Olivier no me respetó ni se preocupó lo suficiente por mí como para someterme a titulares sobre mi mamá. Siento que soy algo secundario para Olivier en su búsqueda por destruir a mi mamá”.

El conflicto tomó fuerza después de que Martinez obtuviera una orden temporal de restricción por violencia doméstica contra Berry. El actor acusó a su exesposa de abusar de Maceo durante un incidente ocurrido el 26 de septiembre, que, según la denuncia, habría incluido asfixia. Berry negó los señalamientos y presentó su propia versión ante el tribunal.

“Jamás abusé física, emocional ni de ninguna otra forma de Maceo. Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a víctimas de violencia doméstica. No soy una perpetradora de violencia. Nunca lastimaría a nuestro hijo”, afirmó la actriz en un escrito judicial. También solicitó restablecer el acuerdo de custodia compartida al 50 % que mantenía antes de que Martinez obtuviera la custodia principal del menor.

Berry sostuvo que su exesposo habría tomado decisiones sobre la educación y las actividades extracurriculares de Maceo sin consultarla, y que existirían desacuerdos sobre los servicios educativos y terapéuticos del niño. Pidió participar en las decisiones de custodia y que Martinez asista a las sesiones de terapia ordenadas por el tribunal.

Berry y Martinez se conocieron en 2010 durante el rodaje de Dark Tide, se casaron en 2013 y se separaron en 2016. El divorcio quedó finalizado en 2023, con un acuerdo de custodia compartida.