Madonna se queda con la mansión de Angelina Jolie: la propiedad marcada por la historia de Hollywood

La histórica residencia que alguna vez perteneció a Cecil B. DeMille estaría entrando en una nueva etapa bajo el nombre de Madonna.

Madonna habría adquirido la residencia de Angelina Jolie en Los Ángeles por 24,75 millones de dólares, de acuerdo con reportes que identificaron a la cantante como compradora del inmueble. La operación, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por ninguna de las dos estrellas, por lo que se presenta como compra reportada.

La propiedad fue vendida el 24 de septiembre, después de que Jolie la ofreciera en mayo por 29,85 millones de dólares. El precio final quedó 5,1 millones por debajo de la cifra inicial y apenas 250.000 dólares por encima de los aproximadamente 24,5 millones que la actriz había pagado en 2017, cuando compró el inmueble tras su separación de Brad Pitt.

La residencia se encuentra en Laughlin Park, una comunidad de Los Feliz, y ocupa alrededor de 2,1 acres. Su vivienda principal tiene 11.000 pies cuadrados, con seis habitaciones y 10 baños. El complejo también incluye biblioteca, bodega de vinos, gimnasio, casa para huéspedes, piscina, casa de piscina y una casa de té.

Los exteriores están rodeados por árboles maduros, jardines de rosas y zonas de césped. La suite principal cuenta con acceso a un patio privado desde el que se contemplan vistas panorámicas. Estas características convierten la residencia en una propiedad reservada dentro de Los Ángeles.

El inmueble tiene una conexión directa con la historia de Hollywood. Fue construido en 1913 y su diseño está atribuido al arquitecto B. Cooper Corbett. En 1916, el director Cecil B. DeMille compró la casa por 27.893 dólares y vivió allí hasta su muerte, en 1959.

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Durante su permanencia, DeMille amplió el terreno al adquirir la residencia vecina asociada con Charlie Chaplin. Las dos casas fueron comunicadas mediante un corredor de vidrio y la construcción adicional funcionó como alojamiento para invitados y oficina. El lugar también estuvo relacionado con reuniones sociales, celebraciones familiares y del trabajo del director.

Según la información publicada sobre el inmueble, DeMille recibió allí a visitantes destacados y el jardín de rosas fue utilizado para bodas. Además, una escena de su película de 1927, El rey de reyes, fue filmada en el olivar de la propiedad. La casa permaneció en manos de la familia DeMille hasta finales de la década de 1980.

El interés de Madonna por la vivienda habría surgido antes de la venta. En agosto, representantes de la cantante contactaron a los agentes inmobiliarios y organizaron un recorrido virtual en video, debido a que ella no se encontraba en Los Ángeles para conocer personalmente la residencia. En ese momento, los representantes de Madonna y Jolie no respondieron a las consultas.

La razón concreta por la que Madonna habría elegido esta casa no se ha establecido públicamente. Su privacidad, la amplitud de los terrenos y el legado cinematográfico son características destacadas, pero vincular la compra con cualquiera de ellas sería especulativo.

Para Angelina Jolie, la venta coincide con una etapa de cambios familiares. La actriz había manifestado su intención de pasar más tiempo fuera de Los Ángeles cuando sus hijos menores alcanzaran la adultez. Los gemelos Knox y Vivienne cumplieron 18 años en julio, mientras la operación de la mansión se concretó en septiembre.