Aerosmith sorprende con su regreso tras el retiro: Steven Tyler volverá al escenario

Por ahora, la banda plantea el regreso como un evento limitado, con invitados especiales y Steven Tyler nuevamente frente al público.

Aerosmith volverá a presentarse en vivo con dos conciertos especiales en Los Ángeles, marcando el regreso de la banda después de que en 2024 anunciara el retiro de las giras debido a los problemas de recuperación de Steven Tyler. Las actuaciones están programadas para el 29 de octubre y el 1 de noviembre en el Hollywood Bowl, como parte de California, Dream On: Aerosmith & Friends, un evento que reunirá a artistas de distintas generaciones.

La convocatoria tendrá una particularidad: no se tratará del inicio de una nueva gira, sino de dos presentaciones especiales. Don Was asumirá la dirección musical y la organización anunció que cada noche contará con una combinación diferente de invitados. La distribución definitiva todavía no ha sido revelada y se prevén nuevas participaciones y apariciones sorpresa antes de los conciertos. La organización todavía no ha definido qué invitados aparecerán en cada fecha, mientras anticipa nuevas participaciones y sorpresas durante las próximas semanas previas a conciertos en Los Ángeles.

Entre los artistas anunciados figuran Run-D.M.C., Billy Idol, Eric Church, Slash, The Black Crowes, Heart, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan, Jerry Cantrell, Marcus King, Mike Inez, Nuno Bettencourt, Pat Monahan, Sammy Hagar, Steve Stevens, Sully Erna y Tom Morello. La variedad de nombres reúne distintas generaciones y géneros musicales.

El anuncio representa un giro frente a los planes que Aerosmith había comunicado dos años atrás. En agosto de 2024, la agrupación informó que ya no continuaría realizando giras porque la recuperación de Tyler no le permitiría sostener las exigencias de las presentaciones en vivo. La decisión llegó después de suspender su despedida oficial, conocida como Peace Out: The Farewell Tour.

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La gira había comenzado en 2023, pero fue interrumpida después de que Steven Tyler sufriera una fractura de laringe. La lesión afectó directamente su capacidad vocal y obligó a modificar el calendario de conciertos. Finalmente, la banda optó por abandonar los planes de una extensa despedida y poner punto final a sus recorridos por los escenarios.

Al anunciar aquella decisión, Aerosmith agradeció a sus seguidores por la relación construida durante décadas y expresó en redes sociales: “Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se haya convertido en parte de la vuestra”. El mensaje acompañó la confirmación del retiro y cerró las expectativas de una gira.

Pese al retiro, Tyler no permaneció completamente alejado de los escenarios. En 2025 participó en los MTV Video Music Awards durante un homenaje dedicado a Ozzy Osbourne tras su muerte. En aquella ocasión interpretó Mama, I’m Coming Home.

Ahora, el regreso adquiere un carácter especial para los seguidores de la banda, ya que será la primera presentación colectiva desde aquel anuncio de 2024. La aparición de Tyler junto al grupo también devuelve a escena una de las formaciones más conocidas de la historia del rock estadounidense.

Aerosmith nació en Boston en 1970 y acumula más de cinco décadas de trayectoria. Su repertorio incluye clásicos como Dream On, Walk This Way y Sweet Emotion, canciones que ayudaron a consolidar su lugar dentro del rock internacional. Las dos fechas permitirán reencontrar a la agrupación con el público, aunque no existe confirmación de una nueva gira.

Con estas presentaciones, Aerosmith abre una nueva incógnita sobre su futuro. El anuncio confirma dos noches en Los Ángeles, pero mantiene sin definir si estas actuaciones quedarán como un reencuentro excepcional o si podrían convertirse en el primer paso hacia nuevas apariciones.