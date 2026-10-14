Sean 'Diddy' Combs sufrió un golpe en la cabeza en prisión: esto se sabe del incidente

Por ahora, lo conocido sobre la lesión apunta a un golpe contra la litera y a una posterior revisión médica.

El rapero y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs fue trasladado a un hospital cercano después de sufrir un accidente dentro de la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey. La información sobre el incidente surgió luego de que se reportara una aparente emergencia médica durante la madrugada del sábado. De acuerdo con los primeros detalles conocidos, el golpe se produjo dentro de su celda y no habría puesto en riesgo su vida.

Según una fuente citada por Page Six, Combs, de 56 años, se golpeó la cabeza contra la litera superior de su celda. La misma versión indica que permaneció consciente durante todo el episodio y que, tras la atención médica, se encontraba estable y fuera de peligro. Hasta ahora, la causa descrita públicamente es el impacto accidental contra la estructura de la cama, aunque las circunstancias del hecho están bajo revisión.

La noticia se conoció después de que TMZ informara que el artista había salido del centro penitenciario durante la madrugada del sábado por una aparente urgencia médica. Posteriormente, un portavoz del ganador del Grammy confirmó que se estaban investigando las circunstancias del incidente. El representante también agradeció las muestras de preocupación y señaló que el estado de salud del productor era la prioridad inmediata.

“La salud y el bienestar de Sean son nuestra preocupación inmediata, y agradecemos a todos los que se han comunicado”, indicó el portavoz. No se divulgaron detalles sobre las pruebas médicas ni sobre el tiempo que Combs permaneció en el hospital. Tampoco se indicó que la lesión estuviera relacionada con una agresión o con un altercado dentro del penal.

Combs cumple una condena de 50 meses de prisión luego de ser declarado culpable, en julio de 2025, de dos cargos de transporte con fines de prostitución. Desde el comienzo del proceso judicial, el artista ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra. El episodio médico ocurre mientras permanece recluido en Fort Dix, una institución federal de Nueva Jersey.

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La lesión se suma a las noticias recientes sobre las condiciones de su encarcelamiento. Semanas antes, NBC News publicó testimonios de cuatro internos anónimos que afirmaron que el fundador de Bad Boy Records presuntamente recibía un trato privilegiado dentro de la prisión. Según esas versiones, otros reclusos limpiaban su celda y preparaban sus alimentos, y Combs habría tenido acceso a productos como licor de alta gama, antidepresivos e incluso un teléfono celular. Las afirmaciones fueron atribuidas a esas fuentes y no se presentaron como hechos confirmados por las autoridades penitenciarias.

Uno de los internos citados por NBC News expresó su sorpresa ante el supuesto trato. “Esto no es algo normal que veas en una prisión”, aseguró una fuente. Otra frase recogida en la publicación resumió la percepción que, según el testimonio, generaba la situación: “Parece una locura, pero, de nuevo, es Diddy”. Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones evitó comentar las condiciones particulares del rapero y explicó que, por razones de privacidad y seguridad, la institución no ofrece información sobre la situación de cada persona encarcelada.

Otros reportes señalan que Combs habría vuelto al confinamiento solitario y que su fecha estimada de liberación cambió del 21 de enero al 2 de marzo de 2028. También se ha informado de sanciones disciplinarias por presuntas peleas y por el uso no autorizado de un teléfono. Según esos reportes, perdió 400 días de privilegios en el economato y 41 días de crédito por buena conducta, beneficios que podrían haber reducido el tiempo efectivo de su condena.

No hay información pública que permita atribuir el incidente a otra causa. Las autoridades no han divulgado detalles adicionales y el equipo del artista ha señalado que el bienestar de Combs es la prioridad, mientras se investigan las circunstancias del episodio.