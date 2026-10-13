Don Francisco vuelve a Univision con un formato de programa renovado

La continuidad de “Gigantes con Don Francisco” permanece abierta mientras se evalúa la respuesta que genere el programa entre sus espectadores.

Mario Kreutzberger, conocido internacionalmente como Don Francisco, inició una nueva etapa en la televisión hispana con el estreno de “Gigantes con Don Francisco”, un programa que llegó a la pantalla de Univision el domingo 11 de octubre. El presentador, productor y empresario chileno regresó a esa cadena con un proyecto propio once años después de su última producción televisiva, “Sábado Gigante”, cuyo episodio final se emitió en septiembre de 2015.

La nueva propuesta busca combinar conversaciones con personalidades reconocidas por el público latino con sorpresas para los invitados y actividades en las que participa la audiencia presente en el estudio. La intención es que el espacio no se limite a una sucesión de entrevistas convencionales, sino que incorpore otros elementos de entretenimiento. En la emisión inaugural, Don Francisco conversó con la actriz mexicana Lucero, elegida para abrir la temporada del programa.

En una entrevista con People en Español, el comunicador explicó el significado personal que tiene asumir este proyecto en una etapa distinta de su vida y su carrera. “Esta es una etapa diferente para mí porque yo no tengo futuro, solamente tengo presente, y lo que yo quiero hacer con ese presente es pasarlo lo mejor posible. A mí me encanta hacer esto de la comunicación y entregarle al público lo mejor que yo pueda.” Sus palabras sitúan el nuevo espacio en el presente y expresan que su motivación continúa ligada al contacto con la audiencia y al trabajo de comunicar.

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El programa también incorpora concursos que permiten a algunos participantes aspirar a premios importantes. Según la información divulgada sobre el formato, el público puede tener la oportunidad de ganar un automóvil o hasta 10.000 dólares en cada episodio.

Don Francisco contó que la primera propuesta que recibió de Univision consistía en realizar un programa de entrevistas. Sin embargo, consideró que esa idea, por sí sola, no diferenciaba suficientemente la producción, debido a la cantidad de espacios que ya recurren a dos personas sentadas para conversar durante una hora. Por eso, planteó sumar concursos, música y premios, hasta convertir la propuesta inicial en un formato con varias dinámicas.

Al recordar cómo expresó su planteamiento, explicó: “Le dije: ‘Mire, no hagamos entrevistas porque se hacen muchas entrevistas y va a ser un programa de una hora de dos personas sentadas hablando; metamos nuevos conceptos y le metimos concurso, premios, música, le metimos un auto y le metimos dinero’”. La declaración resume la razón por la que el programa incorpora entretenimiento y participación del público junto a sus entrevistas, en lugar de depender únicamente de las conversaciones con los invitados.

El estreno también supone el regreso de Don Francisco a Univision con un proyecto televisivo propio, después de que “Sábado Gigante” concluyera en septiembre de 2015. Entre aquel final y el debut de “Gigantes con Don Francisco”, el 11 de octubre de 2026, transcurrieron once años. El nuevo programa abre una etapa distinta en su trayectoria, con una propuesta que mezcla entrevistas y participación del público.

La emisión inaugural con Lucero permitió presentar el tipo de entrevistas que tendrá el programa, mientras que los concursos muestran la importancia que el conductor atribuye a la participación del público. Las sorpresas, la música y los premios completan el concepto anunciado.

Por ahora, la producción contempla solamente ocho episodios. No se ha informado si Univision encargará una nueva tanda, pues esa decisión dependerá del desempeño que alcance el espacio.