Anuel AA reaviva la historia con Karol G tras pedirle que lo desbloquee en redes

El artista puertorriqueño compartió fotografías en Instagram y se dirigió a la cantante colombiana, con quien mantuvo una relación muy seguida en la música urbana.

Anuel AA volvió a poner su pasado sentimental con Karol G en el centro de la conversación con una publicación que combina una petición personal y la promoción de su nueva canción, Vuelve.

Junto a las imágenes, el intérprete escribió: “VUELVE KAROL G DESBLOQUÉAME BB. NO ES QUE YO SEA UN CUERO, ES QUE YO ME ENAMORO PROFUNDAMENTE”. La frase puso el foco en el bloqueo en redes sociales que, según publicaciones anteriores, existe entre ambos. El mensaje apareció durante la promoción de Vuelve y algunos usuarios lo interpretaron como una estrategia para generar conversación alrededor del lanzamiento.

La publicación no confirma que el cantante busque retomar la relación ni que Karol G haya respondido. Sin embargo, conectó la campaña musical con el vínculo que ambos artistas sostuvieron y que sigue despertando interés entre sus seguidores.

No es la primera vez que Anuel hace referencia al bloqueo. En 2023 publicó mensajes dirigidos a la intérprete y aseguró que la situación se debía a que “alguien se puso celoso”. Algunos seguidores relacionaron la frase con Feid, entonces señalado como pareja sentimental de la cantante. Esa asociación surgió entre comentarios del público y no constituye una explicación confirmada por los involucrados.

El nuevo mensaje llegó después de que Yailin La Más Viral compartiera imágenes de una salida nocturna en República Dominicana, el 2 de octubre. En los registros aparecían ella, Anuel y Fabiana Buitrago, actual pareja del cantante, abrazados y cantando durante una celebración. Las publicaciones reactivaron comentarios sobre Yailin y Anuel, pero no confirmaron una reconciliación.

Yailin y Anuel se casaron en República Dominicana en junio de 2022 y tuvieron a su hija Cattleya en marzo de 2023. Ese mismo año anunciaron su separación. Aunque después han mostrado una interacción más cercana en asuntos relacionados con la crianza de la menor, no hay información pública que permita concluir que retomaron una relación amorosa.

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Karol G había hablado recientemente sobre sus relaciones anteriores en Popcast, el formato de entrevistas del New York Times. Allí se refirió a la conexión que el público establece entre Mañana será bonito, álbum relacionado con su ruptura con Anuel, y No me arrepiento de sentir tanto, proyecto asociado por sus seguidores con Feid.

Al preguntarle si había dedicado álbumes a rupturas siguiendo una fórmula similar, la cantante reconoció que ambos trabajos surgieron de procesos de sanación, aunque destacó su evolución personal. “La diferencia entre los dos álbumes es que hay un gran crecimiento en mí”, afirmó. También señaló: “Creo que la manera en la que la gente puede vivir los álbumes es muy diferente”.

Karol explicó que la creación de su producción más reciente tuvo otro ritmo. Según contó, compuso el disco entre diciembre y enero, pero decidió esperar antes de publicarlo para que primero se conociera la noticia de su separación. Al recordar el lanzamiento de su álbum anterior, dijo: “Con el otro álbum pensé, a la mierda, quiero que salga ya y quiero que sepan todo”.

Mientras Mañana será bonito se publicó cuando todavía procesaba el final de su relación con Anuel, el trabajo más reciente llegó después de un período de distancia que, según explicó, le permitió abordar desde otra perspectiva la ruptura con Feid.

El mensaje vuelve a unir la promoción de Vuelve con la historia sentimental de ambos, pero no confirma un acercamiento ni registra una respuesta pública directa de Karol G.