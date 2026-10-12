Rosalía impacta en Saturday Night Live con una actuación de ballet durante su interpretación

La cantante española Rosalía llevó una puesta en escena poco habitual a Saturday Night Live, el programa de comedia estadounidense en el que participó como invitada musical. Durante la emisión, interpretó ‘Reliquia’ completamente en español y permaneció sobre las puntas de los pies durante casi cuatro minutos, en una presentación que combinó una imagen inspirada en el ballet con una ejecución de gran precisión.

Vestida con un tutú negro de plato, la artista se mantuvo erguida y prácticamente inmóvil frente a las cámaras mientras cantaba. La particularidad del número estuvo en la técnica de puntas: Rosalía sostuvo la postura durante toda la canción y no abandonó esa posición ni siquiera cuando la presentación incorporó nuevos elementos coreográficos hacia el final.

En el tramo final se sumó un grupo de bailarines, que amplió visualmente la puesta en escena sin modificar el eje de la interpretación. La cantante continuó sobre las puntas mientras el resto de los participantes se integraba al número. Así, el movimiento escénico fue creciendo alrededor de ella, pero la decisión de mantener los pies en una posición fija se convirtió en el rasgo central de la actuación.

La intervención musical formó parte de la edición del programa conducida por el humorista estadounidense Shane Gillis. La participación de Rosalía había sido anunciada días antes, cuando la cadena NBC publicó un video promocional en el que aparecía junto al presentador de la noche. Su presencia en el espacio combinó la interpretación en directo con una intervención breve en uno de los segmentos de humor.

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Antes de cantar, la catalana participó en un sketch en el que representó a una mujer recién divorciada que coqueteaba con un hombre interpretado por Gillis. La escena se desarrollaba en un hospital, donde el personaje masculino estaba preocupado. Aunque el segmento tuvo un registro cómico distinto al de la actuación musical, permitió que Rosalía apareciera también en el formato de ficción humorística del programa.

La presentación se produjo después de que la cantante concluyera su gira mundial LUX Tour, que completó 57 fechas con todas las entradas agotadas, según la información difundida sobre su recorrido. El cierre de la gira coincidió con varias apariciones en la televisión estadounidense, una agenda que le permitió conversar sobre su trabajo y compartir detalles de su actividad reciente ante el público del país.

Durante la semana, Rosalía también acudió al programa de Jimmy Fallon. Allí contó que había ayudado a Bono, líder de U2, a comprender algunas palabras en español mientras el músico trabajaba en una canción titulada ‘The Mirror Maker (Rosalía)’, incluida en el contexto de su nuevo álbum. La anécdota acercó al público a una colaboración lingüística que surgió durante el proceso de composición del artista irlandés.

El reconocimiento a su trayectoria también marcó la semana. El Ministerio de Cultura y Deporte de España anunció que Rosalía recibiría el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, dotado con 30.000 euros. El jurado destacó “la trascendencia artística de su disco ‘LUX’ (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público”.

Además, la artista tiene previsto recibir el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 el 22 de octubre. Según el anuncio de Telemundo y Billboard, el reconocimiento responde a “una carrera extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”.