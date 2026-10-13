Kelly Clarkson acusa a una tienda de Brooklyn de mentir tras una disputa por un pájaro

La disputa sigue girando en torno a si Molly estaba a la venta y a la manera en que Clarkson fue atendida.

La cantante Kelly Clarkson protagoniza una disputa viral con una tienda de curiosidades de Brooklyn. Denunció que recibió un trato condescendiente al preguntar por “Molly”, un pájaro mecánico cantante que, según el comercio, está fijado a una pared y no se vende. Clarkson asegura que un empleado la trató como si no pudiera pagar el artículo, cuyo precio de 15.000 dólares salió a relucir durante la visita.

El conflicto comenzó el sábado 10 de octubre, cuando Clarkson publicó en X que había viajado al negocio para comprar varias cosas. Comparó la experiencia con una escena de “Mujer bonita”, protagonizada por Julia Roberts. Clarkson escribió: “Manejé todo el camino hasta Brooklyn para conocer esta tienda que me pareció genial y tenía en mente comprar algunas cosas, y literalmente me miraron como si no pudiera pagarlos y me dijeron que podían encontrar algo comparable para mí”. Después añadió: “Eres un idiota y perdiste una venta enorme”.

Art of Play respondió en Instagram y confirmó la visita, pero sostuvo que Molly no estaba a la venta. Los propietarios explicaron que la pieza es la mascota de la tienda: “Molly está fijada permanentemente a la pared y sirve como mascota de facto de nuestra tienda”. También reconocieron que sentirse juzgado en un comercio puede ser desagradable: “La experiencia negativa que Kelly describió resonaría con cualquiera que alguna vez se haya sentido juzgado en una tienda”.

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El local dijo sorprenderse por la reacción de los seguidores. “Imaginen nuestra sorpresa cuando nuestro pequeño negocio local fue atacado por ocho millones de personas que nunca han visitado nuestra tienda”, escribieron. El comunicado también citó con humor una frase asociada a la artista: “lo que no te mata te hace más fuerte”.

Clarkson rechazó la explicación en sus historias de Instagram. Según ella, el empleado afirmó que el pájaro estaba a la venta por 15.000 dólares y le ofreció buscarle algo comparable. La cantante reprodujo el intercambio: “Sí, está a la venta, pero cuesta 15.000 dólares, así que si quiere le puedo encontrar algo comparable”. Después cuestionó la versión del comercio: “Todo eso nunca ocurrió y ahora resulta que no está a la venta. Bien. Entonces no solo eres grosero, también eres un mentiroso”.

La cantante afirmó que buscaba apoyar a un negocio independiente. “No es difícil ser amable. Nunca arremeto contra nadie, pero tú, amigo, fuiste una excepción. Tu tienda es genial. Lamentablemente, tú no”, escribió. Su mensaje generó comentarios sobre el trato al cliente y la influencia de una celebridad frente a un pequeño comercio.

Este lunes, Art of Play difundió otro comunicado. Los dueños afirmaron que Clarkson estuvo cinco minutos en la tienda y se interesó por Molly, un objeto unido a la pared. Añadieron que el creador, el artista Bliss Kolb, residente en Seattle, tenía otra versión casi idéntica. Según el comunicado, Kolb “estaría dispuesto a desprenderse de la gemela de Molly por 15.000 dólares”.

El local aseguró que ofreció otro autómata de pájaro cantante, fabricado por una relojería alemana, disponible ese día por 2.000 dólares. Sin embargo, dijo que Clarkson se marchó antes de verlo. Los propietarios añadieron: “Nos hemos puesto en contacto con Kelly directamente para intentar aclarar las cosas. Le deseamos lo mejor y esperamos que algún día podamos reírnos de este malentendido”.

Ambas partes mantienen versiones diferentes y no se ha informado de una solución definitiva hasta ahora.