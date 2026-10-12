Tobey Maguire ofició la boda de su exesposa Jennifer Meyer con un heredero millonario

La noticia se centró en el inusual papel del actor durante las nupcias y en la cordialidad que parece mantenerse entre los antiguos esposos tras años de separación.

El actor Tobey Maguire asumió un papel inesperado en la boda de su exesposa, la diseñadora de joyas Jennifer Meyer: no solo asistió a la celebración, sino que dirigió la ceremonia en la que ella se casó con el empresario Geoff Ogunlesi. El enlace tuvo lugar en el exclusivo Four Seasons Resort Lanai, en Hawái, y reunió a varias figuras de Hollywood.

Las imágenes difundidas del evento mostraron a Maguire al frente de la ceremonia, leyendo un documento mientras Meyer y Ogunlesi intercambiaban un beso rodeados de arreglos florales. La participación del protagonista de Spider-Man llamó la atención, pues compartió la ceremonia con una expareja con quien tiene dos hijos. Maguire sonrió y guio la ceremonia en Hawái.

La boda se celebró en un destino turístico de lujo y contó con invitados conocidos del mundo del entretenimiento y los negocios. Entre los asistentes se encontraban Leonardo DiCaprio y su novia Vittoria Ceretti; el empresario Jeff Bezos; la actriz Courteney Cox y la diseñadora Rachel Zoe. La presencia de estas personalidades convirtió el enlace en un acontecimiento seguido por medios especializados en celebridades.

Ruby, de 19 años, y Otis, de 17, los hijos de Maguire y Meyer, también participaron en la ceremonia. Durante los festejos, Ruby compartió una fotografía en la que aparece posando junto a un joven. La presencia de ambos hermanos puso de manifiesto que la familia compartió el día especial pese a que sus padres ya no mantienen una relación sentimental.

Meyer, de 49 años, llegó al altar con Ogunlesi, de 34, con quien tuvo una hija este año. La llegada de la bebé amplió la familia que ambos están construyendo y añadió un nuevo vínculo a la dinámica familiar en la que también participan los hijos que la diseñadora tuvo con Maguire.

La boda llegó después de que Meyer y Maguire acordaran finalizar formalmente su matrimonio, que había terminado sentimentalmente años antes. Se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016. Meyer también solicitó el divorcio en octubre de 2020, aunque el proceso se prolongó durante años.

En septiembre de 2026, los antiguos esposos acordaron avanzar con la finalización del divorcio, de acuerdo con la información difundida sobre el caso. El momento de la boda de Meyer, por tanto, llegó tras una larga separación y después de que ambos acordaran cerrar los asuntos legales de su vínculo matrimonial.

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La ceremonia también llamó la atención por la relación que Maguire y Meyer han mantenido después de separarse. Aunque terminaron como pareja, su participación conjunta en momentos familiares y la presencia del actor en el enlace muestran que la ruptura no impidió que conservaran una relación cordial. En esta ocasión, su papel como oficiante fue más allá de acompañar a su exesposa como invitado.

El enlace de Jennifer Meyer y Geoff Ogunlesi reunió así dos etapas de la vida de la diseñadora: su historia familiar con Maguire y el nuevo hogar que comienza con su actual esposo y su hija pequeña. La participación del actor de Spider-Man fue el detalle más comentado de una celebración que combinó una ceremonia íntima en Hawái con una lista de invitados de alto perfil.

Maguire y Meyer no difundieron declaraciones públicas adicionales sobre el evento en la información disponible. Los detalles conocidos proceden de las fotografías de la ceremonia y de los reportes publicados el 11 de octubre de 2026.