Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf y busca la custodia exclusiva de su hija

Mientras el proceso avanza en Los Ángeles, la petición de la actriz establece que busca asumir de manera exclusiva la custodia física y legal de su hija.

Mia Goth ha decidido poner fin legalmente a su relación con Shia LaBeouf. La actriz y modelo británica, de 32 años, presentó el 6 de octubre una demanda de divorcio en Los Ángeles y solicitó la custodia física y legal exclusiva de la hija que ambos tienen en común, Isabel, nacida en 2022. En los documentos judiciales, la intérprete alegó “diferencias irreconciliables” y situó la separación definitiva de la pareja el 28 de julio de 2025.

Además de pedir la custodia exclusiva de la niña, Goth planteó que LaBeouf pueda contar con un régimen de visitas. También renunció a solicitar una posible pensión compensatoria. La petición judicial abre un nuevo capítulo en una relación marcada por separaciones, reencuentros y una vida privada mantenida lejos de la exposición pública.

Goth y LaBeouf se conocieron en 2012, mientras trabajaban en Nymphomaniac: Vol. II. Cuatro años después contrajeron matrimonio en Las Vegas, en una ceremonia retransmitida por TMZ. Sin embargo, las autoridades del condado de Clark comunicaron posteriormente que la boda no había sido legal. En 2018 ambos anunciaron su divorcio.

La pareja volvió a aparecer junta en 2020, luciendo anillos de boda. Desde entonces mantuvieron su relación prácticamente en secreto, hasta que en febrero de 2026 se conoció que habían terminado otra vez. La separación se remontaba a 2025 y ahora parece ser definitiva.

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Tras la ruptura, LaBeouf dejó la vivienda de Los Ángeles que compartía con Goth y se trasladó a Nueva Orleans. Allí afrontó nuevos problemas legales después de un altercado ocurrido durante las celebraciones del Mardi Gras, en febrero. El actor fue arrestado y enfrentó dos cargos de agresión simple por golpear a dos hombres.

En junio se declaró culpable de cargos menores relacionados con ese incidente. Evitó la cárcel, aunque recibió dos años de libertad condicional y otras medidas judiciales, entre ellas mantenerse alejado de las víctimas y asistir a rehabilitación y cursos para gestionar la ira.

La relación entre los intérpretes había sido descrita como compleja. Una fuente citada por People aseguró que “siempre ha sido complicada” y añadió que “No se llevaban bien y tuvieron muchos problemas el año pasado”. Sobre Goth, señaló que es “muy independiente”, que “lo quiere, pero tampoco lo necesita” y que “Tiene su propia vida, su propia carrera y su prioridad es su hija”.

El historial legal de LaBeouf incluye la demanda presentada en 2020 por la cantante FKA Twigs, quien lo acusó de abuso sexual, físico y emocional y solicitó diez millones de dólares. El actor inicialmente negó las acusaciones, pero después reconoció públicamente problemas relacionados con su comportamiento y consumo de alcohol. En declaraciones a The New York Times afirmó: “No tengo excusa para mi alcoholismo o mi agresividad”.

Por su parte, Mia Goth también enfrenta un proceso judicial. La actriz fue demandada en 2024 por un actor que la acusó de agredirlo y patearlo intencionalmente en la cabeza durante el rodaje de MaXXXine, ocurrido en 2023. El caso continúa abierto y el juicio con jurado está programado para comenzar el 17 de abril de 2028.

La nueva demanda coloca a Goth y LaBeouf ante una disputa centrada en la disolución de su matrimonio y la custodia de Isabel. El trámite judicial deberá determinar los alcances definitivos de las decisiones solicitadas por Goth.