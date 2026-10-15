Paul McCartney exige fidelidad en las nuevas películas de The Beatles

Espera que la nueva producción no repita esa imagen al acercar la historia de The Beatles a nuevas generaciones.

Paul McCartney pidió al director Sam Mendes cuidar un detalle de las próximas películas biográficas de The Beatles. Al ver una fotografía del rodaje en la que los actores recreaban el cruce de Abbey Road, notó que Paul Mescal, quien lo interpreta, parecía mucho más bajo que Harris Dickinson, encargado de encarnar a John Lennon. Para el músico, esa diferencia no refleja la estatura real de los integrantes. La fotografía recreaba una de las imágenes más reconocibles del grupo y volvió a abrir el debate sobre la fidelidad de sus retratos cinematográficos.

McCartney relató el episodio en el pódcast Good Hang with Amy Poehler. Mendes le había enviado una imagen de los cuatro protagonistas caminando por el paso peatonal de la portada de Abbey Road. El ex Beatle decidió escribirle para pedirle que corrigiera ese detalle. Su mensaje fue contundente: “Sam, ¿más bajo? ¡No hagas esto! Dijiste que no lo harías”.

Mendes explicó que la diferencia aparente se debía a las zancadas de los actores y sostuvo que todos medían lo mismo. McCartney dijo que la explicación no lo convenció. Le preocupa que una licencia visual termine difundiendo una imagen equivocada de la historia del cuarteto de Liverpool.

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No es la primera vez que McCartney protesta por este asunto. Recordó un reclamo similar sobre Nowhere Boy (2009), dirigida por Sam Taylor-Johnson y centrada en la juventud de Lennon. Aaron Taylor-Johnson interpretó a Lennon y Thomas Brodie-Sangster a McCartney. Según el músico, la película lo mostraba mucho más pequeño y lo presentaba siendo derribado por su compañero, algo que consideró falso.

Sobre aquella cinta, McCartney afirmó: “El personaje de John era más grande que el mío en la película. Mi personaje es enclenque y más bajo que John, y John me tira al suelo. Y eso no es verdad”. La directora le respondió que era una película y no un documental, argumento que él no aceptó.

McCartney sostuvo que los miembros de The Beatles tenían estaturas similares, salvo Ringo Starr, algo más bajo. “Éramos todos de la misma altura, y Ringo era un poco más bajo. Si miran las fotos, somos todos iguales”. A su juicio, una representación ficticia puede fijar en la memoria pública una idea que no coincide con los hechos.

Las nuevas producciones, dirigidas por Mendes y respaldadas por Sony Pictures, forman parte de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event. El proyecto, actualmente en rodaje, reúne cuatro películas independientes, cada una contada desde la perspectiva de un integrante, como un solo acontecimiento cinematográfico.

Paul Mescal interpreta a McCartney; Harris Dickinson, a Lennon; Joseph Quinn, a George Harrison, y Barry Keoghan, a Ringo Starr. El estreno de las cuatro películas está previsto para abril de 2028. La productora Pippa Harris dijo en el Festival de Cine de Londres que espera que el público las vea durante el mismo mes, aunque no necesariamente en un solo día.

“Nuestra esperanza es que la gente vea los cuatro filmes”, afirmó Harris. Y añadió: “Puede ser uno por semana, o dos un fin de semana y uno el siguiente. Sin importar cómo, esperamos que los vean todos”. La idea es que las historias se complementen, aunque cada película se centre en un Beatle.

La queja de McCartney vuelve a poner bajo la lupa la fidelidad histórica en los biopics musicales. No cuestiona toda la saga, sino una diferencia de estatura que ya le molestó en otra película.