Aleks Syntek suspende su gira europea tras recibir diagnóstico de trastorno psicótico

La cancelación temporal pone en pausa una serie de actuaciones vinculadas a los 35 años de carrera de Syntek, trayectoria que el cantante tenía previsto celebrar con sus seguidores europeos.

El cantante mexicano Aleks Syntek canceló temporalmente sus compromisos en Europa después de que su psiquiatra le recomendara evitar los viajes en avión debido a su estado de salud. La decisión afecta las presentaciones previstas en España, Alemania y Dublín, programadas como parte de la celebración de sus 35 años de trayectoria musical.

La noticia se conoció luego de que el artista compartiera en redes sociales una carta emitida por el médico Luis Solís Rojas, quien realiza seguimiento a su salud. En el documento, el especialista señala que Syntek presenta un “trastorno psicótico no especificado” y recomienda aplazar temporalmente los desplazamientos aéreos, tanto nacionales como internacionales.

La recomendación médica quedó consignada de manera explícita en el documento divulgado por el cantante: “Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales”. El profesional añadió que la suspensión de los viajes tiene carácter temporal y que el artista podría retomarlos cuando su condición lo permita.

Según el mismo informe, la medida busca que Syntek avance en su recuperación y alcance “una mayor estabilidad frente a los estresares asociados a su situación actual”. La recomendación, de acuerdo con la publicación, se extiende hasta diciembre de 2026. Por ahora, la prioridad es atender las indicaciones del especialista y evitar desplazamientos de larga distancia mientras se evalúa su evolución clínica.

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El propio cantante explicó que la extensión de los trayectos aéreos influyó en la decisión de aplazar las presentaciones. “El doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía. Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito”, expresó al comunicar el cambio de planes. Aunque las fechas previstas tendrán que modificarse, Syntek aseguró que no se trata de una cancelación definitiva de la gira.

En un video dirigido a sus seguidores europeos, el músico explicó el ajuste de la agenda y pidió paciencia a quienes esperaban verlo en el escenario. “Amigos de Europa, estoy feliz por la gira que voy a hacer de ‘Total Syntek Tour’ con ustedes, por allá en Dublín, en toda la zona de United Kingdom. La cosa es que el doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía, voy a tener que retrasar las fechas un poquito, no se desesperen pronto”, dijo en sus redes sociales.

La noticia llega después de semanas en las que el intérprete estuvo bajo atención pública por sus declaraciones y publicaciones. El reporte señala que Syntek ya enfrentaba controversias por sus comentarios sobre el reguetón y que el 15 de septiembre publicó una serie de reclamos, críticas y exigencias que lo situaron nuevamente en el centro de la conversación. Desde entonces, según la nota, habría mantenido una actitud errática que preocupó a algunos seguidores.

La información difundida no detalla más aspectos de su tratamiento ni ofrece un calendario nuevo para los conciertos europeos. Tampoco se han anunciado fechas de reemplazo en España, Alemania o Dublín. Por eso, quienes tenían previsto asistir deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales del artista y de la organización de la gira, mientras se define cuándo será posible reanudar los compromisos en el continente.

La recomendación de su psiquiatra marca por ahora la agenda profesional del músico: aplazar los vuelos, atender su condición clínica y retomar los viajes cuando el especialista considere que existen condiciones adecuadas para hacerlo.