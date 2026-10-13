Cardi B limpia su casa y despide a su abuelo paterno en República Dominicana

La cantante ha compartido en distintas ocasiones momentos relacionados con sus familiares dominicanos, y sus visitas a Monte Cristi forman parte de ese vínculo.

La rapera estadounidense Cardi B atraviesa un momento doloroso tras la muerte de su abuelo paterno, de origen dominicano. La noticia se conoció el lunes 12 de octubre, un día después de que circularan imágenes de la artista celebrando su cumpleaños número 34 junto a sus seres queridos en República Dominicana. En medio de la atención que despertó su visita, la cantante compartió mensajes y recuerdos que reflejan el vínculo con su familia.

La artista, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla de su teléfono en la que aparecían el día 11 y la hora 11:11. Junto a la imagen, escribió un mensaje dirigido a su abuelo, en el que se refirió a la posibilidad de recibir una señal suya y recordó la tranquilidad con la que había pasado su cumpleaños.

“Abuelo, ¿ya me estás enviando señales?… No estoy molesta para nada… tuve un cumpleaños tranquilo… ve a dar tu paseo ahora”, escribió Cardi B. La publicación fue una de las expresiones que compartió tras la muerte de su abuelo, y sus palabras vincularon el recuerdo familiar con una fecha marcada por la celebración.

La rapera también publicó un video de un momento íntimo en el que les comunicó a su abuelo y a su padre que estaba embarazada de su primer hijo. Además, compartió una fotografía de su abuelo junto a Wave, uno de sus hijos. Con esas publicaciones, recuperó recuerdos de etapas de su vida y mostró parte de la relación que su abuelo tuvo con la familia.

La noticia llegó después de que se viralizaran videos de Cardi B durante su estadía en Castañuelas, municipio de la provincia de Montecristi, donde reside parte de su familia paterna. En las imágenes, la intérprete aparece con ropa informal y participa en tareas domésticas en la vivienda de sus familiares. Barre el piso, ordena espacios y echa agua sobre el suelo, en una escena alejada de los escenarios que suelen acompañar su carrera.

Las imágenes llamaron la atención porque mostraron a la artista en una actividad cotidiana durante una visita familiar. En redes sociales, usuarios destacaron la naturalidad de la escena y el hecho de que compartiera tiempo con sus seres queridos en un entorno doméstico.

La familia paterna de Cardi B tiene raíces en Monte Cristi, una provincia dominicana a la que la artista y sus hijos suelen viajar durante las vacaciones. Su visita volvió a poner de manifiesto la conexión que mantiene con ese lado de su historia familiar y con los parientes que viven en Castañuelas. La celebración fue familiar.

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La muerte de su abuelo cambió el tono de la conversación en torno a la visita. Las publicaciones que compartió permitieron conocer el duelo desde sus propias palabras, así como algunos recuerdos que decidió rescatar.

Cardi B no ofreció en el mensaje detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento. La información difundida se centró en la muerte de su abuelo paterno, los recuerdos publicados en Instagram y la relación de la artista con la familia dominicana. Tampoco se comunicaron públicamente otros datos sobre los actos de despedida.

Esta vez, la celebración de sus 34 años coincidió con la pérdida de su abuelo, de modo que el viaje quedó asociado tanto a la reunión familiar como a las expresiones de despedida que publicó después de conocerse el fallecimiento.