Thanksgiving Day: pronósticos y líneas de apuestas para fútbol americano
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Betcris es una plataforma autorizada por la Junta de Control de Juegos, que promueve el juego responsable y pone a disposición del usuario herramientas diseñadas para ayudarte a mantener el control de tu actividad de juego y disfrutar de una experiencia equilibrada.
Ciudad de Panamá, Panamá/Pocas fechas son tan especiales para el fútbol americano como el Día de Acción de Gracias. Este jueves 26 de noviembre, la Liga Nacional de Fútbol Americano tendrá su tradicional triple cartelera para celebrar el Thanksgiving Day y Betcris.pa, sitio oficial de apuestas de la Selección Nacional, presenta su Same Game Parlay para cada uno de los tres partidos de esta histórica jornada.
Los enfrentamientos iniciarán desde la 1:00 p.m. (hora de Panamá) con Bears vs. Lions. Posteriormente, a las 4:30 p.m. los Cowboys recibirán a los Eagles. Y, para finalizar, a las 8:20 p.m., se jugará el duelo más atractivo del día: Chiefs vs. Bills. Patrick Mahomes y Josh Allen, estrellas de ambos equipos, se han enfrentado diez veces y están igualados 5-5; al finalizar la jornada se inclinará la balanza.
¿Cuáles son los métodos de pago de Betcris?
Betcris ofrece una variedad de opciones de métodos de pago disponibles en su cajero en línea: transferencia bancaria, tarjeta, Punto Pago y efectivo a través de sus agencias.
Asimismo, la plataforma destaca por su rapidez y eficiencia en los pagos, brindando una experiencia confiable y ágil para sus usuarios.
Líneas recomendadas
Bears vs. Lions
Por cada US$10, gana: US$47
Ganador: Chicago Bears
Caleb Williams: más de 20 pases completados
Jared Goff: más de 291 yardas de pase
Eagles vs. Cowboys
Por cada US$10, gana: US$64
Joe Milton: más de 18,5 pases completados
CeeDee Lamb: menos de 89,5 yardas de recepción
Saquon Barley: más de 18 yardas de recepción
Chiefs vs. Bills
Por cada US$10, gana: US$100
Ganador: Kansas City Chiefs
Patrick Mahomes: más de 240,5 yardas de pase
Josh Allen: menos de 19,5 pases completados
*Líneas sujetas a cambio sin previo aviso. Ganancia refleja el monto apostado.
Betcris es una plataforma autorizada por la Junta de Control de Juegos, que promueve el juego responsable y pone a disposición del usuario herramientas diseñadas para ayudarte a mantener el control de tu actividad de juego y disfrutar de una experiencia equilibrada.