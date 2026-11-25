Betcris es una plataforma autorizada por la Junta de Control de Juegos, que promueve el juego responsable y pone a disposición del usuario herramientas diseñadas para ayudarte a mantener el control de tu actividad de juego y disfrutar de una experiencia equilibrada.

Ciudad de Panamá, Panamá/Pocas fechas son tan especiales para el fútbol americano como el Día de Acción de Gracias. Este jueves 26 de noviembre, la Liga Nacional de Fútbol Americano tendrá su tradicional triple cartelera para celebrar el Thanksgiving Day y Betcris.pa, sitio oficial de apuestas de la Selección Nacional, presenta su Same Game Parlay para cada uno de los tres partidos de esta histórica jornada.

Los enfrentamientos iniciarán desde la 1:00 p.m. (hora de Panamá) con Bears vs. Lions. Posteriormente, a las 4:30 p.m. los Cowboys recibirán a los Eagles. Y, para finalizar, a las 8:20 p.m., se jugará el duelo más atractivo del día: Chiefs vs. Bills. Patrick Mahomes y Josh Allen, estrellas de ambos equipos, se han enfrentado diez veces y están igualados 5-5; al finalizar la jornada se inclinará la balanza.

¿Cuáles son los métodos de pago de Betcris?

Betcris ofrece una variedad de opciones de métodos de pago disponibles en su cajero en línea: transferencia bancaria, tarjeta, Punto Pago y efectivo a través de sus agencias.

Asimismo, la plataforma destaca por su rapidez y eficiencia en los pagos, brindando una experiencia confiable y ágil para sus usuarios.

Líneas recomendadas

Bears vs. Lions

Por cada US$10, gana: US$47

Ganador: Chicago Bears

Caleb Williams: más de 20 pases completados

Jared Goff: más de 291 yardas de pase

Eagles vs. Cowboys

Por cada US$10, gana: US$64

Joe Milton: más de 18,5 pases completados

CeeDee Lamb: menos de 89,5 yardas de recepción

Saquon Barley: más de 18 yardas de recepción

Chiefs vs. Bills

Por cada US$10, gana: US$100

Ganador: Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes: más de 240,5 yardas de pase

Josh Allen: menos de 19,5 pases completados

*Líneas sujetas a cambio sin previo aviso. Ganancia refleja el monto apostado.

Betcris es una plataforma autorizada por la Junta de Control de Juegos, que promueve el juego responsable y pone a disposición del usuario herramientas diseñadas para ayudarte a mantener el control de tu actividad de juego y disfrutar de una experiencia equilibrada.