La compañía anuncia el inicio de construcción de la expansión de PAN | 1, con el que triplicará su capacidad actual para acompañar el crecimiento digital del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Bajo el concepto Expanding the Future, KIO Data Centers anunció el inicio de construcción de la expansión de su centro de datos PAN | 1, un proyecto con el que triplicará su capacidad IT en el país, para responder a las crecientes necesidades de infraestructura tecnológica de las empresas y acompañar la transformación digital de Panamá.

La expansión incorporará una nueva sala diseñada para albergar racks de mayor densidad y soportar aplicaciones y cargas de trabajo que demandan cada vez más capacidad de procesamiento, en instalaciones seguras, confiables y altamente conectadas.

Esta inversión permitirá a KIO Data Centers fortalecer su oferta de infraestructura tecnológica para empresas que requieren mayor capacidad, disponibilidad y conectividad para operar, crecer y desarrollar sus negocios.

“Panamá tiene un papel estratégico como punto de conexión para los negocios y la economía digital de la región. Con esta expansión triplicamos nuestra capacidad para acompañar el crecimiento de nuestros clientes y responder a sus necesidades tecnológicas, cada vez más exigentes. Esta inversión también refleja nuestra confianza en Panamá y en su potencial como hub digital regional”, señaló Octavio Camarena, CEO de KIO Data Centers.

El nuevo Data Hall contará con sistemas redundantes de energía y enfriamiento, equipos de respaldo y una infraestructura eléctrica diseñada para ofrecer altos niveles de disponibilidad y continuidad operativa. Su diseño permitirá alojar equipos de mayor densidad y responder a las crecientes demandas de procesamiento de datos, manteniendo criterios de eficiencia y confiabilidad.

Con esta expansión, KIO Data Centers reafirma su compromiso con el desarrollo digital de Panamá, fortaleciendo la infraestructura que permite a las empresas operar de manera segura, escalar sus capacidades tecnológicas y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento en una economía cada vez más conectada.