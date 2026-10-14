Florinda Meza despide a Bruno y revive los recuerdos de su historia con Chespirito

La muerte de la mascota le permitió recordar públicamente aquel periodo sin separar el dolor presente de los recuerdos que conserva.

La actriz mexicana Florinda Meza atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Bruno, su perro de 14 años, cuya partida la llevó a recordar una etapa significativa de su vida junto a Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. La intérprete compartió la noticia el 12 de octubre de 2026, a través de un mensaje publicado en Instagram, donde expresó el dolor que le produjo despedirse de un compañero que formó parte de su familia durante más de una década.

La pérdida tuvo para Meza un significado que fue más allá de la muerte de su mascota. Bruno pertenecía al grupo de cinco perros que compartieron el hogar de la actriz y Gómez Bolaños: Zuri, Chapis, Pancho, Lola y Bruno. Esos animales estuvieron ligados a una etapa compartida por la pareja que la intérprete recordó con emoción.

En su publicación, Meza explicó que el fallecimiento la conectó con la mujer que era cuando vivía junto al creador de “El Chavo del 8”. El mensaje dejó ver que la tristeza por la ausencia del perro también reabrió recuerdos personales asociados con su relación y con los años que compartieron. Ese pasado seguía vivo para ella. “Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces”, escribió la actriz.

La muerte de Roberto Gómez Bolaños, en noviembre de 2014, marcó un cambio definitivo en la vida de Meza. Según recordó la intérprete, aquella etapa comenzó a quedar atrás después del fallecimiento de su pareja. La pérdida de Bruno, uno de los animales que habían compartido, la llevó a evocar nuevamente esa historia y a reconocer la carga emocional que conservaba el vínculo con su mascota.

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La despedida también coincidió con una fecha importante para la actriz. El 12 de octubre fue el día en que comenzó su relación sentimental con Gómez Bolaños, por lo que la muerte de Bruno llegó en el aniversario de aquel momento. La coincidencia dio un sentido adicional a la publicación, en la que Meza relacionó la partida del perro con el recuerdo de los años vividos junto a quien llamaba cariñosamente “mi Rober”.

“Hoy, 12 de octubre, empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y hoy se fue ese último algo que compartimos con tanto amor”, expresó en Instagram. Con esa frase, la actriz describió a Bruno como el último elemento de aquella vida compartida que todavía permanecía junto a ella. Su mensaje vinculó la fecha del inicio del romance con la ausencia definitiva de un integrante de la familia que ambos formaron.

Meza cerró la despedida dirigiéndose a Bruno y mencionando de nuevo a Gómez Bolaños. En sus palabras, recordó la reacción del perro cuando murió el comediante y expresó un deseo de reencuentro entre ambos. “Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos, dile que lo extrañaré siempre y a ti, mi Bruno, también”.

La publicación convirtió el adiós a Bruno en un homenaje a los vínculos afectivos que permanecen en la memoria de la actriz. A través de sus palabras, Meza reunió tres referencias de su historia personal: el perro que la acompañó durante 14 años, el hogar que compartió con Gómez Bolaños y la fecha en que comenzó su romance.