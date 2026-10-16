Hilary Swank anuncia su tercer hijo a los 52 años con un video familiar

Por ahora, la actriz comunicó que el nacimiento está previsto para diciembre, sin ofrecer más detalles sobre el embarazo.

Hilary Swank anunció que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años, tres años después del nacimiento de sus mellizos, Aya y Ohm. La ganadora de dos premios Oscar compartió la noticia en Instagram con un video junto a su esposo, Philip Schneider.

En la grabación, la familia baila a oscuras con barras luminosas adheridas a la ropa. Cuando Swank entra en escena, una pequeña luz sobre su vientre revela el embarazo. El video utiliza la canción “You Ain’t Seen Nothing Yet”, de Bachman-Turner Overdrive. El video convirtió la coreografía en una manera original de anunciar la noticia. La actriz acompañó la publicación con un mensaje que anticipa la fecha prevista para el nacimiento: “Mucha gente me ha preguntado en qué proyecto trabajaré después; este se estrena en diciembre”.

La protagonista de Million Dollar Baby se casó con Schneider en California en 2018. Ambos son padres de Aya y Ohm, nacidos en abril de 2023, cuando la actriz tenía 48 años. Aunque suele mantener a sus hijos lejos de la exposición pública, compartió el anuncio con su familia.

Swank había anunciado su primer embarazo en octubre de 2022, durante una entrevista en el programa Good Morning America. Entonces reveló que esperaba mellizos y dijo: “Estoy muy feliz de compartirlo. Y no solo uno, sino dos bebés]. Después del nacimiento, publicó en Instagram una fotografía junto a los recién nacidos mientras contemplaba el atardecer. La acompañó con estas palabras: “No fue fácil. Pero vaya si valió la pena. Un niño y una niña”.

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En 2024, durante una entrevista con Today.com, la actriz describió los desafíos y alegrías de criar mellizos: “Es el doble de amor, el doble de alegría y el doble de agotamiento”. También habló del lugar que sus hijos ocupan en su vida: “Encontré mi propósito más pleno de una forma que ni siquiera sabía que era posible”. Y añadió: “Pensé que sería como un sueño, pero es más maravilloso de lo que imaginé. Abre todo mi mundo de la manera más hermosa”.

En declaraciones a People, Swank explicó que ser madre a una edad más avanzada no fue una decisión planificada. Su deseo de tener hijos existía desde hacía años, pero distintas circunstancias retrasaron esa posibilidad. Según expresó: “Simplemente ocurrió que tuve bebés mucho más tarde en la vida. No fue que no los quisiera antes. Hubo muchas cosas que impidieron que sucediera”. También destacó: “Puedo estar muy presente con ellos”.

La actriz reflexionó sobre cómo habría afrontado la crianza si hubiera tenido hijos durante sus veinte o treinta años. “Si hubiera tenido un hijo a los 20 o a los 30 años, creo que sería una madre muy diferente de la que soy ahora”, afirmó. Durante los primeros años de su carrera, la actuación concentró gran parte de su energía. Por eso resumió su vínculo con el trabajo con una frase: “Mi carrera era como un bebé para mí”.

La estabilidad profesional que alcanzó le permite elegir cuándo trabajar y cuándo dedicar tiempo a su familia. El nuevo embarazo llega en una etapa en la que la maternidad ocupa un lugar central en su vida, sin que la actriz haya dejado de lado su carrera cinematográfica.

Con el video, Hilary Swank confirmó que espera a su tercer hijo y compartió la noticia de una forma distinta a un anuncio tradicional. La frase sobre su próximo “proyecto” acompañó la revelación.