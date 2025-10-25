Anuncian a los ganadores del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2025

En esta edición participaron 197 obras, distribuidas en 43 novelas, 54 colecciones de cuentos, 58 poemarios, 30 obras teatrales y 12 ensayos, lo que refleja el crecimiento y la vitalidad de la producción literaria en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante el acto de apertura de plicas realizado en la Ciudad de las Artes, se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2025, el máximo galardón de las letras panameñas,

En esta edición participaron 197 obras, distribuidas en 43 novelas, 54 colecciones de cuentos, 58 poemarios, 30 obras teatrales y 12 ensayos, lo que refleja el crecimiento y la vitalidad de la producción literaria en el país. Cada ganador recibió un premio de 15,000 dólares y la publicación de su obra.

Los galardonados son:

Alex Mariscal Mariscal , con Cuchillo para huesos de carnero en la categoría de Teatro .

, con Cuchillo para huesos de carnero en la categoría de . Eduardo Jaspe Lescure , ganador en Cuento con Otra vez la noche y en Novela con Veneno adentro.

, ganador en con Otra vez la noche y en con Veneno adentro. Edgardo Bracho Garay , triunfador en Ensayo con Descreación y Éxodo. Poética del ser descreado en la era de las máquinas políticas.

, triunfador en con Descreación y Éxodo. Poética del ser descreado en la era de las máquinas políticas. Alexander Morales, en Poesía con El fracaso de seis poemas.

Durante la ceremonia, la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, resaltó el talento literario del país y destacó la participación de nuevas generaciones que “luchan por abrirse camino en el arte y la palabra escrita”.

Como parte de la Semana Literaria Ricardo Miró, se desarrollaron conversatorios, talleres y conferencias con jurados internacionales provenientes de Costa Rica, Cuba, España, Argentina y Honduras.

Creado en 1942, el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró rinde homenaje al poeta y diplomático panameño Ricardo Miró, autor del poema Patria, una de las obras más emblemáticas de la identidad nacional. Con el paso de los años, este certamen se ha consolidado como un espacio que celebra la creatividad y reconoce a quienes contribuyen al desarrollo de la literatura panameña.