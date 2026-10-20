Kylie Jenner rompe una tradición de Victoria’s Secret con el Fantasy Bra de 50 millones de dólares

Kylie Jenner protagonizó uno de los momentos más comentados del desfile de Victoria’s Secret de 2026 al convertirse en la primera persona que no pertenece al grupo de ángeles de la marca en lucir el legendario Fantasy Bra. Debutó el domingo 18 de octubre en los estudios Sony Pictures, en Culver City, California, con una pieza valorada en 50 millones de dólares.

El diseño, creado en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co., es el más costoso en la historia de esta tradición. Está compuesto por 4.410 diamantes naturales y tiene como pieza central un diamante amarillo de 75,54 quilates, valorado por separado en 22 millones de dólares. Quince artesanos trabajaron más de 1.000 horas en la pieza, que pesa poco menos de cuatro libras. No contiene tela: está formada por metales preciosos y diamantes.

Jacob Arabo, fundador de Jacob & Co., explicó la intención detrás de la creación: “Quería crear el Fantasy Bra más caro jamás realizado, pero el valor por sí solo nunca fue suficiente. Para mí, tenía que tratarse de los diamantes, la luz y el movimiento. Reunimos diamantes excepcionales de distintas formas y tamaños, incluido nuestro exclusivo corte Ángel, y diseñamos la pieza para que capte la luz con cada paso. La artesanía es extraordinaria y lo que más importa es la emoción que provoca verla cobrar vida en la pasarela”.

El director creativo de Victoria’s Secret, Adam Selman, defendió la elección de Jenner y la describió como una “potencia cultural”. En declaraciones a British Vogue, afirmó: “Kylie trasciende la moda, la cultura y la televisión; va mucho más allá de una sola categoría”. Selman vinculó la elección con la influencia de Jenner en belleza, moda, entretenimiento y redes sociales.

Su elección ilustra un cambio en la moda de las celebridades: hoy, una aparición en la pasarela puede convertirse en un acontecimiento de entretenimiento y en una declaración de marca.

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La pieza regresó tras ocho años de ausencia. Selman dijo que el público había pedido su vuelta y la describió como “casi de calidad museística”. Sobre Jacob & Co., añadió: “Cuando decidimos recuperar el Fantasy Bra este año, no podía imaginar a alguien más indicado para diseñarlo que Jacob. He admirado su trabajo durante mucho tiempo y ha tenido un papel importante en la cultura popular. Me encantan su arte, su oficio y su audacia. Jacob entiende que un Fantasy Bra debe ser espectacular, pero lo que lo convirtió en el socio adecuado es que diseña pensando en la persona que lo lleva. De eso se trata Victoria’s Secret”.

Jenner completó el conjunto con una minifalda vaporosa y transparente, ropa interior brillante, tacones transparentes y grandes alas blancas de plumas. Su cabello oscuro cayó suelto para mantener la atención en los diamantes. Caminó al ritmo de “Angel of My Dreams”, de Jade Thirlwall, en la pasarela.

Entre los asistentes estuvieron su pareja, Timothée Chalamet, su madre, Kris Jenner, y Corey Gamble. La aparición sumó un hito familiar: su hermana mayor, Kendall Jenner, había desfilado en las ediciones de 2015, 2016 y 2018, pero Kylie se convirtió en la primera mujer que no es ángel en modelar el Fantasy Bra.

La tradición comenzó en 1996, cuando Claudia Schiffer lució el primer diseño, valorado en un millón de dólares. Después lo lucieron Gisele Bündchen, Heidi Klum, Tyra Banks, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel. En 2000, Bündchen llevó la versión de 15 millones de dólares, hasta ahora la más costosa.