Harry Styles homenajeó a Liam Payne con una canción inédita en el segundo aniversario de su muerte

Su interpretación inédita en Nueva York añadió un nuevo homenaje musical a la memoria de Payne y recordó el vínculo que compartieron durante los años de One Direction.

Harry Styles recordó a su antiguo compañero de One Direction, Liam Payne, con una canción inédita que presentó por primera vez en vivo durante un concierto en Nueva York. El homenaje ocurrió el viernes 16 de octubre de 2026, cuando se cumplieron dos años de la muerte del cantante, y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la residencia de Styles en el Madison Square Garden.

Antes de interpretar “What Is Enough”, el artista habló con el público sobre la importancia de las personas que acompañaron su vida y su carrera. La presentación formó parte de la serie de 30 conciertos que ofrece en ese recinto como parte de su gira Together, Together. Al comenzar, reconoció el significado que tiene para él actuar en la ciudad: “Me siento increíblemente afortunado de poder dar estos conciertos aquí, en Nueva York, y este recinto significa mucho para mí”.

Te puede interesar: Influencer murió a pocos metros de terminar una media maratón

Te puede interesar: Falleció Germán Quintero, actor de 'Pasión de Gavilanes' y 'Escobar': sus complicaciones de salud

Luego mencionó la pérdida de Payne, con quien compartió el ascenso a la fama como integrante de la banda. “Hay tantas personas en mi vida, amigos y gente con la que he trabajado, sin las cuales no habría podido hacer esto. Y hace dos años, en este mismo día, perdí a uno de esos amigos”, expresó ante los asistentes.

Styles se dirigió a las personas del público que han atravesado un duelo y destacó la importancia del apoyo mutuo. “Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por algo parecido. Espero que no. Pero, en realidad, se trata de cuidarnos unos a otros”, dijo. A continuación, agregó: “Tantas personas han tocado mi vida de maneras muy especiales. No estaría aquí sin ellas”.

El cantante explicó que el tema había nacido de su relación con Payne y que lo había escrito alrededor de la fecha de su fallecimiento. Antes de comenzar la interpretación, pidió permiso al público para compartirlo: “Voy a tocarles una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años, si les parece bien”. En la pieza, titulada “What Is Enough”, Styles se dirige a su amigo en forma de carta y reflexiona sobre el dolor de perder a alguien cercano. La canción solo se había escuchado en directo; hasta la publicación del artículo, el músico no había lanzado una versión de estudio ni una letra oficial.

Liam Payne murió en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer del balcón de un hotel. La fiscalía argentina informó que la causa de muerte fueron múltiples traumatismos y hemorragias internas y externas. Su fallecimiento provocó mensajes de duelo entre sus seguidores y sus antiguos compañeros de One Direction, grupo que marcó la carrera de los artistas.

La banda se formó en 2010, después de que Styles, Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik coincidieran en el programa británico The X Factor. El grupo alcanzó un éxito internacional, con cuatro álbumes consecutivos en el primer puesto de la lista Billboard 200, antes de entrar en una pausa en 2016.

Desde la muerte de Payne, varios de sus antiguos compañeros han hablado públicamente sobre el duelo. Horan y Tomlinson han recordado a su amigo, y Horan escribió la canción “End of an Era” inspirado en sus memorias. Styles, por su parte, había reconocido que la pérdida lo llevó a replantearse su forma de ver la vida.