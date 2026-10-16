Falleció Germán Quintero, actor de 'Pasión de Gavilanes' y 'Escobar': sus complicaciones de salud

A pesar de esos obstáculos, el actor conservó el interés por continuar vinculado a nuevos proyectos de actuación.

La muerte de Germán Quintero, ocurrida este jueves 15 de octubre de 2026, enluta al mundo de la actuación en Colombia. El artista, de 70 años, construyó una trayectoria de varias décadas en la televisión, el cine y el teatro, con personajes que permanecen en la memoria de los espectadores. Tras confirmarse su fallecimiento, se conocieron referencias sobre las condiciones médicas que habrían deteriorado su salud en los últimos meses.

De acuerdo con información atribuida a fuentes cercanas a Caracol Televisión, el actor murió a causa de complicaciones respiratorias y cardíacas. Estos problemas habrían afectado progresivamente su estado de salud, según los datos divulgados después de conocerse la noticia. Hasta el momento, la información reportada señala esas complicaciones como la causa de su fallecimiento, sin detallar diagnósticos específicos ni otros procedimientos médicos relacionados con sus últimos días.

La noticia fue confirmada por integrantes de su familia a través de redes sociales. Su sobrina, Alejandra Quintero, publicó imágenes del actor y lo despidió con un mensaje breve que evocó tanto su personalidad como la huella que deja su trabajo. En la publicación escribió: “inmortal, único e intransferible. 1956-2026”, una frase con la que hizo alusión a la permanencia de su legado artístico y personal.

Quintero fue reconocido por una carrera extensa en producciones nacionales de televisión. Uno de sus papeles más recordados llegó con la serie Escobar, el patrón del mal, estrenada en 2012, donde interpretó al periodista Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador. La representación de Cano hizo parte de una historia televisiva centrada en el narcotráfico y la violencia en Colombia durante la década de 1980.

Otro personaje que lo acercó a nuevas audiencias fue don Martín Acevedo, el abuelo de las hermanas Elizondo en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, emitida en 2022. Su participación en la producción permitió que espectadores de distintas generaciones reconocieran su presencia en una de las historias de ficción más conocidas de la televisión colombiana.

A lo largo de su recorrido profesional, el actor formó parte de títulos como Sueños y espejos(1994), Cara o sello: Dos rostros de mujer(1995), Pecados capitales (2002), Mesa para tres (2004), La saga, negocio de familia (2004), Montecristo (2007), El cartel de los sapos(2008), Chepe Fortuna (2010), Los canarios(2011) y El Bronx (2019). Estos trabajos reflejan la continuidad de su presencia en producciones televisivas durante más de tres décadas.

Te puede interesar: Lyn May se convierte en Chun-Li para una campaña de Street Fighter

Te puede interesar: Paul McCartney exige fidelidad en las nuevas películas de The Beatles

Su experiencia artística también se extendió al cine. Participó en películas colombianas como La milagrosa (2008) y Gente de bien (2014), con lo que desarrolló una trayectoria que no estuvo limitada a la televisión. Su trabajo incluyó distintos formatos y géneros, y lo mantuvo vinculado a la industria audiovisual colombiana.

En una entrevista concedida en 2020 al programa Lo Sé Todo, Quintero habló de los desafíos que enfrentó durante la pandemia de COVID-19. En esa etapa, como les ocurrió a numerosos artistas independientes, tuvo que afrontar dificultades económicas y una pausa en sus actividades laborales. La conversación también abordó su recuperación después de una cirugía de reemplazo de cadera, procedimiento al que se sometió debido al desgaste articular que relacionó con su etapa como deportista en la juventud.

Su fallecimiento marca el cierre de una trayectoria desarrollada entre la televisión, el cine y el teatro, mientras las noticias conocidas tras su muerte apuntan a complicaciones respiratorias y cardíacascomo las causas reportadas de su deterioro de salud, según lo divulgado.