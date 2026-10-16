Influencer murió a pocos metros de terminar una media maratón

La muerte de Yoo Ji-won, corredora e influencer surcoreana de 25 años, conmocionó a la comunidad de las carreras. La joven perdió el conocimiento el 11 de octubre durante la Seoul Race 2026, una media maratón en Seúl, a unos 500 metros de la meta. Fue trasladada a un hospital, donde falleció.

Según el comité organizador, la emergencia ocurrió alrededor de las 8:49 de la mañana, en el kilómetro 20,6 de un recorrido de unos 21 kilómetros. El personal presente inició maniobras de emergencia y solicitó una ambulancia para trasladarla a un centro médico.

En su comunicado, la organización explicó: “Al notar la emergencia, se realizaron primeros auxilios en el sitio antes de trasladar a la participante a un centro médico mediante una ambulancia del servicio 119 para su tratamiento, pero lamentablemente falleció”. Los equipos médicos le practicaron reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida. La entidad confirmó el fallecimiento el 12 de octubre.

El comité también expresó sus condolencias a los familiares de la deportista. “Rezamos respetuosamente por el descanso en paz de la fallecida y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia afligida que enfrenta esta repentina tristeza”, señaló. Hasta ahora, las autoridades médicas no han confirmado una causa oficial de muerte. Los organizadores indicaron que revisarían las circunstancias del episodio y realizarían el seguimiento correspondiente.

Ji-won había nacido en 2001 y combinaba el deporte con la investigación científica. Cursaba estudios de posgrado en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), donde investigaba semiconductores aplicados a la inteligencia artificial. Había comenzado a correr largas distancias en 2022 y compartía en redes sus entrenamientos junto con momentos de su trabajo de laboratorio.

Su cuenta de Instagram había reunido más de 8.000 seguidores. El 4 de octubre compartió su última publicación, con el tiempo conseguido en una carrera de 10 kilómetros. Tras conocerse su muerte, usuarios dejaron mensajes de despedida en su perfil.

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Sus marcas la habían convertido en una corredora amateur destacada en Corea del Sur. El 15 de marzo completó el Maratón de Seúl en dos horas, 56 minutos y 32 segundos, con un tiempo inferior a las tres horas para los 42 kilómetros. En abril también ganó la categoría máster femenina de 10 kilómetros en el Maratón Gunsan Saemangeum.

Una seguidora le rindió homenaje en los comentarios: “Cada vez que la veía correr en un video, pensaba que era una corredora increíble. La recordaré por mucho tiempo”. Entre quienes la despidieron estuvo Bummy, amigo suyo y creador de contenido sobre carreras, quien también participaba en la Seoul Race. Relató que se enteró de lo ocurrido poco después de cruzar la línea de llegada.

En Instagram, Bummy recordó el momento con un mensaje dirigido a la atleta: “Cerca de la meta del Seoul Race vi que se juntaba una multitud y pensé que alguien se había lastimado. En cuanto crucé la línea, te busqué en el podio de premiación, pero entonces llegó esta noticia inquietante y comencé a sentir una realidad que no quería creer. Dejé todo y corrí al hospital con la esperanza de verte una última vez, pero lamento mucho no haber podido estar a tu lado hasta el final”.

La muerte de Yoo Ji-won deja preguntas abiertas sobre lo ocurrido durante la competencia, ya que no se conoce la causa médica del fallecimiento. La información confirmada se limita al colapso en el tramo final, el traslado al hospital y su muerte.