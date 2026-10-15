La Tigresa del Oriente convierte Halloween en un fenómeno viral con su nueva canción 'La calabaza'

Su alcance inicial en redes sociales convirtió el estreno de “La calabaza” en uno de los contenidos promocionales que comenzaron a circular antes de Halloween.

La cantante y compositora peruana La Tigresa del Oriente volvió a llamar la atención en redes sociales con el lanzamiento de “La calabaza”, una canción creada para acompañar la temporada de Halloween. La propuesta forma parte de una campaña publicitaria de Oxxo, cadena mexicana de tiendas de conveniencia, que aprovechó la cercanía de la celebración del 31 de octubre para presentar una pieza musical protagonizada por la artista.

El estreno se difundió mediante un video publicado en redes sociales, compartido por la intérprete y Oxxo Perú. En poco más de 12 horas, la publicación superó el millón de reproducciones y acumuló al menos 75.000 “me gusta”, cifras que dieron impulso a la circulación del tema durante sus primeras horas en línea.

La canción gira alrededor de una expresión popular entre usuarios jóvenes: “farmea aura con la calabaza”. El término “farmear aura” se relaciona con la idea de “acumular puntos de prestigio, carisma, estilo o seguridad personal mediante acciones, gestos o actitudes que hacen ver a alguien más atractivo o ‘cool’”. La letra repite esa frase sobre una base de percusión lenta, en una mezcla de referencias de internet y ambiente de temporada.

En el videoclip, La Tigresa del Oriente aparece con un enterizo de estampado de tigre, una prenda asociada a su imagen artística y al nombre con el que se hizo conocida. La puesta en escena combina esa estética con personajes y referencias reconocibles de la cultura popular, en una producción pensada para difundirse en plataformas digitales.

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Uno de los guiños visuales del video es la caracterización de la Tía Gladys, personaje de la película Weapons, conocida en español como La hora de la desaparición. La artista recrea su apariencia con maquillaje recargado y una peluca roja de flequillo corto, elementos que remiten al aspecto del personaje cinematográfico. La referencia añade un componente de terror a la campaña, en sintonía con la celebración de Halloween.

La pieza también alude a Michael Jackson y a su clásico “Thriller”, cuya estética ha marcado numerosas celebraciones de la noche de brujas. La Tigresa del Oriente ya había realizado una versión propia de ese tema, acompañada de un video en el que utilizó una chaqueta roja. La nueva producción vuelve a conectar su personaje artístico con imágenes ampliamente identificables de la música y el entretenimiento.

La iniciativa publicitaria cuenta con la participación de Oxxo Perú, aunque la cadena nació en México. La marca tiene presencia también en Brasil, Colombia y Chile, mercados que forman parte de su expansión regional. En esta ocasión, la campaña se vincula con una festividad popular en la que la música, los disfraces y las referencias a personajes de terror suelen ocupar un lugar destacado en los contenidos digitales.

Con “La calabaza”, la intérprete apuesta por el lenguaje viral y por una frase breve que puede repetirse y circular con facilidad entre usuarios. La elección de “farmear aura” conecta el tema con el vocabulario digital de la Generación Z, mientras los elementos visuales y las referencias a películas y videoclips conocidos buscan atraer la atención en una época marcada por publicaciones temáticas.

El lanzamiento confirma la estrategia de presentar la música como parte de una campaña comercial vinculada a una fecha específica. En este caso, el resultado reúne a La Tigresa del Oriente, la identidad de Oxxo Perú y varios símbolos del entretenimiento popular en una pieza.