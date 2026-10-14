Omar Alfanno apela a la solidaridad tras el sismo: 'Las provincias centrales nos necesitan'

El compositor panameño Omar Alfanno convirtió su preocupación por las comunidades afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre en un llamado a la solidaridad. Tras el sismo de magnitud pidió apoyo para las provincias centrales, especialmente Veraguas y la península de Azuero, donde localidades quedaron incomunicadas por los daños en carreteras y algunas familias improvisaron albergues.

Alfanno expresó una preocupación personal por Veraguas y pidió atención para las comunidades más afectadas de su provincia. En su mensaje explicó que, aunque en la capital no percibió consecuencias comparables, el panorama en el interior exige atención y suministros. “Hace unos días atrás, el pasado viernes, Panamá sufrió un terremoto de 7.7. En la capital, gracias a Dios, no pasó nada. Pero en las provincias centrales, Veraguas, la Península de Azuero, Soná, Mariato, Arena de Quebro, Tonosí, Las Tablas, muchos lugares y pueblos quedaron incomunicados porque las carreteras que los unían, destruidas. Han tenido que improvisar albergues”.

Alfanno reconoció que ya ha llegado ayuda, pero advirtió que persisten las necesidades y que la prioridad son los suministros para atender a los afectados. “Hemos recibido ayuda, pero falta todavía más. Las provincias centrales, esas áreas nos necesitan".

La falta de medicamentos preocupa especialmente en las poblaciones apartadas, donde las vías dañadas complican el traslado de ayuda.

Para responder, la Fundación Omar Alfanno unió esfuerzos con Unicef, organismo del que el músico es embajador en Panamá, y con el Club Kiwanis de Panamá. La iniciativa contempla reunir medicamentos en los estudios de grabación de Dreams Factory, en Costa del Este. También se recibirán aportes económicos destinados a comprar suministros para las zonas afectadas. El propósito es convertir las donaciones en asistencia práctica para quienes enfrentan mayores dificultades.

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El artista enumeró los insumos prioritarios y pidió compartir la convocatoria. “Analgésicos, antibióticos, antigripales, antialérgicos, pampers, alcohol, gasas, todo eso. Así que, por favor, ayúdennos a ayudar, porque Panamá necesita su ayuda". Las donaciones podrán hacerse por Yappy, mediante el enlace de pago de Unicef o a la cuenta bancaria de la Fundación. La recepción presencial de medicinas será en Dreams Factory, Costa del Este. La campaña busca facilitar aportes desde distintos puntos del país.

La emergencia coincide con un año importante para Alfanno: en noviembre recibirá el Premio del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación, por sus 50 años de aportes a la música latina. Es autor de éxitos como “A puro dolor” y “El gran varón”, canciones que han marcado a públicos latinoamericanos, y ha trabajado con artistas como Shakira, Marc Anthony y Thalía.

Aunque el galardón marca una transición profesional, Alfanno no piensa dejar de componer. En una entrevista reciente afirmó que busca bajar el ritmo y dedicar más tiempo a intereses como la pintura, sin abandonar la música que ha guiado su vida. Su recorrido tomó forma tras graduarse en odontología en 1982, cuando ya colocaba canciones en México. Sus composiciones han sido interpretadas por numerosos artistas internacionales y forman parte del repertorio de la música latina. El premio de noviembre reconoce esa trayectoria como autor, productor y cantautor, con gran influencia en Latinoamérica.

Su mensaje ahora está dirigido a quienes necesitan asistencia tras el terremoto. La campaña con UNICEF y el Club Kiwanis busca convertir la solidaridad en medicamentos y materiales esenciales para las familias de las provincias centrales.