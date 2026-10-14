Spiderman ya tiene su propia calle en Nueva York: el homenaje de Peter Parker

Con el nuevo letrero, Queens suma un punto de interés para los seguidores que desean acercarse a la historia del personaje desde el lugar que inspiró una dirección dentro de sus historietas.

Spider-Man quedó inmortalizado en una calle de Nueva York. El superhéroe de Marvel, cuya identidad secreta es Peter Parker, ahora tiene su nombre en una intersección del distrito de Queens, donde residentes, admiradores y funcionarios participaron en una ceremonia que celebró la relación histórica entre el personaje y la ciudad que forma parte esencial de sus aventuras.

El acto se realizó el 12 de octubre de 2026, cuando fue develado el letrero de “Spider-Man Way”, instalado en la intersección de Ingram Street y Ascan Avenue, en Queens. La nueva denominación reconoce a uno de los personajes más conocidos de la cultura popular y refuerza el vínculo con el vecindario de Forest Hills, una zona asociada con la historia del héroe arácnido.

En una historieta publicada en 1989 se estableció que Peter Parker vivía en el número 20 de Ingram Street, según explicó Nick Lowe, editor ejecutivo de Spider-Man. Ese detalle convirtió a la intersección en un punto especialmente significativo para el homenaje, al unir una dirección ficticia con un espacio real de la ciudad.

La propuesta para nombrar la calle fue presentada por la concejal Lynn Schulman, de acuerdo con el sitio web del distrito de Nueva York. La iniciativa destacó la importancia que Spider-Man ha tenido para las comunidades de Forest Hills y Queens, donde el personaje se ha convertido en una referencia reconocible para distintas generaciones de lectores y seguidores.

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Durante la ceremonia, residentes, funcionarios y aficionados se reunieron para celebrar el nuevo nombre y rendir homenaje a las habilidades del superhéroe. Además de sus capacidades extraordinarias, varias de las intervenciones resaltaron los valores que representa Peter Parker y su origen de clase trabajadora, una característica que ha permitido que personas de distintas edades se identifiquen con él.

El acto contó con la presencia de Mark Ditko, familiar de Steve Ditko, cocreador de Spider-Man. Durante el homenaje, Mark Ditko subrayó la importancia de un superhéroe que, más allá de sus poderes, representa a una persona común procedente de un barrio común. Esa identidad cercana constituye una parte importante de su atractivo entre el público.

Las cuentas oficiales de Spider-Man y Marvel también compartieron un video con algunos de los momentos destacados de la ceremonia. Las imágenes mostraron la presentación del letrero y las reacciones de los seguidores que acudieron a celebrar el reconocimiento.

Desde su aparición en las historietas de Marvel, Spider-Man se ha convertido en uno de los superhéroes más reconocidos del mundo. Su historia se ha extendido mediante adaptaciones cinematográficas, producciones televisivas y videojuegos, que han llevado al personaje a nuevas audiencias. A lo largo de esas versiones, Nueva York ha permanecido como escenario fundamental de sus aventuras y parte inseparable de su identidad.

La designación de Spider-Man Way constituye un reconocimiento poco habitual para un personaje ficticio, pero responde a la relación que los cómics han construido entre Peter Parker y Queens. El homenaje une la geografía real con la narrativa de Marvel, al tiempo que convierte una esquina del distrito en un lugar de referencia para los fanáticos que siguen las historias del hombre araña.

La ceremonia no modifica el mundo ficticio de Spider-Man, pero sí reafirma la presencia cultural del héroe en la ciudad donde transcurren muchas de sus aventuras y donde generaciones de lectores han imaginado sus recorridos entre edificios y calles.