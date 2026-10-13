Sydney Sweeney vuelve a posar en ropa interior y responde a las críticas con un anuncio

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a protagonizar una campaña publicitaria que reavivó la polémica. En un anuncio de Novig, plataforma vinculada a las predicciones deportivas, aparece sin blusa y con ropa interior identificada con la marca. El video fue difundido el domingo, después de los cuestionamientos a una campaña previa por la forma en que relacionaba la imagen femenina con las apuestas deportivas.

En la pieza, Sweeney, de 29 años y conocida por su papel en la serie Euphoria, está sentada en unas sillas negras y utiliza dos balones de fútbol americano para cubrirse el pecho. El guion alude a las apuestas que personas hacen sobre detalles de su apariencia, en particular, el color de la ropa interior que lleva puesta.

“Hay hombres adultos haciendo hojas de cálculo para apostar sobre el color de la ropa interior que llevo”, dice Sweeney. A continuación, pregunta: “Quiero decir, ¿me siento halagada?”. Con estas frases, el comercial dirige la atención hacia quienes convierten características de su imagen en objeto de predicciones y apuestas.

Después, la intérprete compara esa actividad con quienes participan en operaciones relacionadas con el deporte. “Hay alguien sentado en un baño apostando su fondo de jubilación por una prostituta y, después, están las personas que operan con deportes”, expresa. El mensaje concluye con otra frase: “Novig es… solo deportes”.

La publicación también recibió reacciones diversas. Algunos seguidores apoyaron a Sweeney, mientras otros aludieron a la controversia que acompañó la campaña anterior. El anuncio se suma a otras imágenes promocionales de Novig que la actriz compartió durante las semanas previas.

Los cuestionamientos iniciales señalaban que la publicidad presentaba a las mujeres desde una perspectiva centrada en su apariencia física y recurría a la sexualización para captar la atención de personas interesadas en las apuestas deportivas. También surgieron interrogantes sobre la representación de las deportistas y el lugar de las mujeres dentro de la industria del deporte.

El mes pasado, Sweeney respondió a las reacciones publicando imágenes de la campaña en Instagram. También compartió fotografías de deportistas que posaron sin ropa para The Body Issue, edición especial de ESPN sobre la relación entre el cuerpo humano y el rendimiento deportivo. Entre las figuras estaban la tenista Serena Williams, la luchadora Ronda Rousey, el jugador de baloncesto Karl-Anthony Towns y el exjugador de fútbol americano Jason Kelce.

La discusión alcanzó a Sharon Stone, actriz que ha coincidido con Sweeney en el entorno de Euphoria. En declaraciones a la revista People, Stone dijo que correspondía a Sweeney asumir la responsabilidad por sus decisiones y explicó que su postura era respaldar a las mujeres reconocidas en el deporte. Sobre el enfoque publicitario, afirmó: “No podemos menospreciar el deporte femenino para captar la atención de los hombres y conseguir que apuesten”.

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Novig se presenta como una plataforma de mercados de predicción deportiva, donde los usuarios pueden operar según sus expectativas sobre resultados. La campaña de Sweeney conecta ese modelo con apuestas acerca de su apariencia personal, una decisión que ha suscitado respuestas opuestas: algunos ven el comercial como una provocación publicitaria, mientras otros consideran que reproduce una mirada sexualizada de las mujeres.

Con este video, la actriz vuelve al centro de la conversación sobre Novig y la publicidad deportiva. Aunque el anuncio incorpora referencias irónicas a las apuestas sobre su ropa, las críticas anteriores también cuestionan qué imagen de las mujeres promueve la industria y si ese recurso desplaza el reconocimiento de las atletas por su desempeño.