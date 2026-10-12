Sandra Sandoval se suma a la ayuda en el Hospital Cecilio Castillero tras el sismo en Panamá

Sandoval cerró su publicación con una declaración de cariño hacia Panamá y agradeció a quienes la acompañan, al explicar que por ahora su prioridad es ayudar al prójimo.

La cantante panameña Sandra Sandoval hizo una pausa en sus actividades artísticas para participar en una misión de ayuda tras el fuerte sismo que sacudió a Panamá. En Instagram, compartió un mensaje sobre su colaboración y el trabajo solidario que se desarrolla en el Hospital Cecilio Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera.

La publicación estuvo acompañada de imágenes de la jornada. Sandoval explicó que la situación que atraviesa el país no es momento para celebraciones y agradeció a quienes se han unido a la iniciativa. “Estos dias no son para celebrar hicimos un alto en nuestras carrera y nos mantendremos ayudando al projimo. Gracias a mis amigos de “ESTAR” y a los Rumberos y a todos los que me estan acompañando a esta mision TE AMOOO PANAMÁ. Gracias hija @kamio_510 por ayudarme”, escribió la artista.

En su mensaje, la intérprete reconoció a sus amigos de “ESTAR”, a los Rumberos y a las personas que la acompañan. También agradeció a su hija, por sumarse a las labores. La publicación presenta esta participación como una misión de apoyo y no como una aparición promocional.

El sismo ocurrió el viernes 9 de octubre y afectó instalaciones, viviendas y servicios en distintas zonas del país. En Herrera, las autoridades buscan mantener la atención médica mientras evalúan las condiciones de los edificios hospitalarios. El Hospital General Cecilio A. Castillero sigue atendiendo a la población desde carpas instaladas en su estacionamiento, según informó la Presidencia panameña el domingo 11 de octubre.

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El presidente José Raúl Mulino visitó el centro médico y conversó con pacientes y familiares. Señaló que se destinarían recursos para garantizar la atención y anunció la instalación de nuevas carpas refrigeradas para medicina interna y adultos mayores, con el propósito de mejorar las condiciones de atención frente al calor y la humedad.

Mulino afirmó: “Estamos aquí resolviendo el tema de las carpas, refrigeradas como aire acondicionado para que no tengan pasando tantas inclemencias de calor y esta humedad…. Pero bueno, poco a poco, vamos resolviendo”, comentó el domingo.

El Ministerio de Salud informó que su titular, Fernando Boyd Galindo, recorrió las provincias de Coclé, Herrera, Veraguas y Los Santos para conocer las afectaciones y coordinar medidas de respuesta. En un reporte del 11 de octubre, la institución indicó que el Hospital Cecilio A. Castillero seguía pendiente de evaluación. Por tanto, la inspección de la infraestructura no equivale a una certificación definitiva de su estado estructural.

El mismo informe señaló que cuatro hospitales mantenían pacientes en carpas habilitadas en sus áreas exteriores, mientras que los servicios del Hospital de Ocú fueron trasladados preventivamente a otra instalación sanitaria. Las evaluaciones, indicó la institución, continuarían para proteger a pacientes y funcionarios y permitir la prestación segura de los servicios.

La participación de Sandoval suma una voz conocida de la música panameña a los llamados de solidaridad. La cantante comunicó que decidió detener parte de sus compromisos para acompañar las labores de ayuda. No detalló cuánto durará la misión ni enumeró las actividades que realizará, de modo que la información conocida corresponde a lo anunciado en sus redes sociales.

Mientras prosiguen las evaluaciones oficiales, el Cecilio Castillero mantiene la atención de forma provisional y las autoridades preparan mejores condiciones para los pacientes. La colaboración ciudadana se suma a la respuesta institucional en medio de la emergencia.