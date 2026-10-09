Falleció Ana María Arango, actriz colombiana que dejó una huella en la televisión

Con su muerte, la escena colombiana pierde a una intérprete cuya carrera se extendió durante más de cinco décadas.

La actriz colombiana Ana María Arango falleció este jueves 8 de octubre, a los 76 años, después de dedicar más de cinco décadas a las artes escénicas. Su trabajo en televisión, cine y teatro hizo parte de distintas etapas de la producción audiovisual nacional y la convirtió en un rostro reconocido por el público que siguió varias generaciones de historias en la pantalla.

Nacida en Bogotá en 1950, Arango construyó una carrera que abarcó diversos formatos y géneros. Entre sus participaciones más recordadas están las producciones Vuelo secreto, La casa de las dos palmas y Francisco el matemático, títulos que forman parte de su recorrido profesional. Su presencia en la televisión colombiana comenzó en la década de 1970, periodo desde el cual participó en proyectos que alcanzaron amplia recordación entre los espectadores.

Uno de los trabajos asociados con su trayectoria fue la comedia Vuelo secreto, en la que dejó uno de sus papeles más reconocidos. También hizo parte de producciones de época y de historias que exploraron distintos momentos de la historia y la sociedad colombianas, entre ellas La Pola. Esa diversidad de registros acompañó una vida profesional que se extendió por más de 50 años y en la que alternó trabajos para la televisión con experiencias en otros escenarios interpretativos.

Su formación incluyó estudios de actuación y antropología. A ese recorrido académico sumó conocimientos teatrales en México y Francia, experiencias que complementaron su preparación para las artes escénicas. La combinación de esos intereses formó parte de su perfil profesional, desarrollado en un medio en el que participó tanto en comedias como en producciones dramáticas e históricas.

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La actriz mantuvo su vínculo con el cine durante los últimos años de su carrera. Entre los proyectos recientes que integran su filmografía se encuentra Quiero que me mantengan, estrenada en 2024, además de Las mujeres de mi casa, una producción de 2026. Estos trabajos muestran que su actividad artística se prolongó más allá de los papeles televisivos por los que buena parte de la audiencia la recuerda.

En su trayectoria convivieron la comedia televisiva, los relatos históricos y el cine, campos que le permitieron trabajar con distintos registros y mantenerse activa durante varias décadas en Colombia.

Su nombre quedó asociado a títulos conocidos por el público colombiano, especialmente Vuelo secreto, pero su recorrido no se limitó a una sola comedia ni a un único género. La participación en historias de época, entre ellas La casa de las dos palmas y La Pola, permite dimensionar la variedad de producciones que hicieron parte de su trabajo. A ello se sumaron sus proyectos cinematográficos de los años recientes, que mantuvieron vigente su presencia en la pantalla.

Arango nació en la capital colombiana en 1950 y tenía 76 años al momento de su muerte. Su trayectoria, superior a medio siglo, comprendió televisión, cine y teatro, tres áreas en las que desarrolló su carrera artística. Su fallecimiento fue reportado este jueves, 8 de octubre, y la noticia puso el foco en el recorrido de una actriz que participó en producciones emblemáticas de la televisión nacional y que continuó trabajando en proyectos audiovisuales hasta los últimos años.

Su participación en Vuelo secreto, Francisco el matemático, La casa de las dos palmas y La Pola, así como en películas recientes, resume parte de una trayectoria que acompañó a distintas generaciones de espectadores y que se desarrolló entre la televisión, el cine y el teatro.