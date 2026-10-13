Britney Spears revela el resentimiento que aún siente por su tutela judicial

El video en lencería acompañó una declaración centrada en el tiempo perdido, el control y la percepción de sus propias capacidades.

Britney Spears volvió a hablar sobre las consecuencias de la tutela judicial que rigió su vida durante casi 14 años. La cantante, de 44 años, publicó en Instagram un video con un conjunto de encaje y botas de cuero, y afirmó que aún le afecta el control, además de criticar a sus padres, Jamie y Lynne Spears.

“Sí, estoy amargada, por todas las horas, los segundos, el tiempo, y por saber secretamente, de manera subconsciente, mis capacidades como mujer”, escribió. La publicación puso en el centro de la conversación una medida que limitó sus decisiones financieras, profesionales y personales. La tutela comenzó en febrero de 2008, tras crisis de salud mental y hospitalizaciones, y terminó en noviembre de 2021.

Spears recordó la exigencia laboral de aquellos años y las restricciones que, según su relato, enfrentó fuera de los escenarios. Afirmó que trabajó siete días a la semana durante 15 años y que “nunca pudo siquiera volar a algún lugar para ver a un amigo”. También reveló que hace cinco años tuvo por primera vez en sus manos un billete de un dólar. “Y la gente se sienta y honestamente dice que soy la loca… Jesús”, añadió.

La cantante sostuvo que lo más doloroso no fue solamente sentirse víctima de las circunstancias, sino experimentar que su mente y su manera de pensar quedaban limitadas. “Morir y convertirme en un ángel no fue la parte en la que me sentí victimizada… Fue mi inteligencia, mi mente, la amplitud y la diferencia con la que solía pensar”, escribió. Sus palabras apuntaron a la pérdida de autonomía y al impacto que, desde su perspectiva, tuvo la tutela sobre su identidad.

La artista también reflexionó sobre su conducta, su salud emocional y la forma en que otros la percibían. “Dicen que los locos suelen ser los mejores… Lo admito, no estaba loca, estaba literalmente fuera de mis cabales, pero la parte irónica es que hay una locura y una prisa constante en simplemente estar quieta”, escribió. La cantante compartió estas palabras como parte de su reflexión personal sobre los años bajo supervisión legal.

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En la publicación contó que durante los últimos seis años ha viajado sola la mayor parte del tiempo, salvo una ocasión en que estuvo con una amiga. Según explicó, realiza 15 viajes al año, de dos semanas cada uno. “Eso es mucho tiempo a solas, y empecé a preguntarme si eso es saludable”, escribió al expresar dudas sobre los efectos del aislamiento.

Spears describió otro recuerdo relacionado con decisiones cotidianas: comprar sus primeras botas de tacón alto y un conjunto de lencería de La Perla. “De repente, mi cuerpo se redujo cuatro tallas y sentí que tenía seis años de nuevo”, señaló. La experiencia apareció en el mismo mensaje donde cuestionó las limitaciones que afirma haber vivido durante la tutela.

Jamie Spears fue el tutor principal durante la mayor parte del proceso y sostuvo que la medida buscaba proteger a su hija. Britney, por su parte, ha calificado públicamente la tutela de “abusiva”. Su nueva publicación no modifica la situación legal, pero muestra que las consecuencias de aquel periodo siguen presentes en la manera en que relata su vida y su autonomía.

A sus 44 años, Britney Spears volvió a expresar en redes sociales su inconformidad con una etapa que marcó su carrera y su vida privada, y dejó claro que todavía procesa lo ocurrido.