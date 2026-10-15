Laura Bozzo permanece hospitalizada en Acapulco tras una cirugía estomacal

La conductora peruana Laura Bozzo permanece bajo atención médica en Acapulco, México, después de someterse a una cirugía relacionada con los problemas estomacales que venía presentando desde hacía tiempo. La noticia se conoció luego de que varios medios mexicanos reportaran que había sido hospitalizada de emergencia y describieran su estado de salud como grave.

Alejandra Palomera, mánager de Bozzo, explicó que la artista recibía atención médica en Acapulco y negó que estuviera en estado crítico. Según la información publicada por People en Español, las molestias estomacales no eran recientes y la cirugía ya estaba prevista, aunque finalmente se decidió adelantarla. No se precisó cuánto tiempo llevaba la conductora con estos síntomas ni qué procedimiento específico le realizaron.

Al referirse a su evolución, Palomera aseguró que la presentadora estaba “estable y atendida con los mejores doctores de Acapulco”. La declaración buscó aclarar las versiones que circularon después de conocerse la hospitalización y precisar que, de acuerdo con la representante, el cuadro no correspondía a la gravedad descrita en algunos medios.

La mánager también desmintió los reportes que señalaban que Laura Bozzo se encontraba intubada. De acuerdo con la explicación recogida por el medio, la intervención se adelantó debido a los problemas estomacales que la conductora arrastraba desde hacía tiempo. La nota no especifica el nombre de la cirugía, el centro médico donde fue atendida ni cuánto podría durar su recuperación.

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En medio de la preocupación de sus seguidores, las redes sociales de la propia presentadora compartieron un mensaje para agradecer las muestras de cariño y transmitir tranquilidad. La publicación no añadió información clínica sobre la operación, pero sí permitió conocer unas palabras atribuidas a Bozzo: “Muchas gracias por las muestras de cariño. Quiero que sepan que estoy tranquila. De esa no se libran”. El mensaje apareció mientras circulaban versiones distintas sobre su estado de salud.

Los reportes iniciales y la aclaración de Palomera ofrecen dos versiones diferentes sobre la gravedad de la situación. Mientras algunos medios mexicanos afirmaron que la conductora había sido ingresada de emergencia y se encontraba grave, su representante negó que estuviera crítica o intubada. La representante aclaró la situación tras los reportes iniciales.

Hasta el momento, la información difundida no señala cuándo podría recibir el alta médica ni en qué fecha retomaría sus compromisos profesionales. Tampoco aporta detalles sobre la técnica quirúrgica empleada, posibles complicaciones o indicaciones para los próximos días. Sin un informe clínico adicional, no es posible establecer más información sobre la recuperación de la presentadora más allá de lo comunicado por su representante y del mensaje compartido en sus redes.

La actualización conocida el 14 de octubre de 2026 sitúa a Laura Bozzo en Acapulco, bajo atención médica después de la intervención. Su representante confirmó que fue sometida a cirugía tras presentar molestias digestivas, pero rechazó las versiones de que su condición fuera crítica. Por su parte, la conductora agradeció el respaldo recibido y dijo sentirse tranquila, sin ofrecer más detalles sobre la evolución posterior al procedimiento.

Por ahora, los datos comunicados se limitan a la hospitalización, el adelanto de la cirugía por problemas estomacales y las aclaraciones de su mánager. No se ha informado una fecha de salida del hospital ni se han publicado detalles clínicos que permitan precisar el tiempo de recuperación. Cualquier actualización sobre la salud de la presentadora dependerá de nueva información confirmada por ella, su equipo o fuentes médicas autorizadas.