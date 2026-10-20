Richard Riehle, recordado por ‘Office Space’, murió a los 78 años

Su papel como Tom Smykowski en Office Space permanece entre los más recordados de una carrera marcada por la constancia y la amplitud de registros

El actor estadounidense Richard Riehle, conocido por interpretar a Tom Smykowski en Office Space, falleció el jueves 15 de octubre de 2026 en Los Ángeles. Tenía 78 años y, según información publicada por TMZ, murió por causas naturales. La noticia se conoció el lunes 19 de octubre y puso de relieve la trayectoria de un intérprete con décadas de trabajo en cine, televisión y teatro, y cientos de personajes secundarios.

Riehle nació en 1948 en Menomonee Falls, Wisconsin. Estudió en la Universidad de Notre Dame y obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Minnesota. Su interés por la interpretación creció en la universidad, cuando participó en actividades teatrales de actuación, dirección y montaje de escenarios. Esa experiencia le permitió continuar su preparación y comenzar una carrera.

Su primera aparición cinematográfica fue en Rooster Cogburn, película de 1975 protagonizada por John Wayne y Katharine Hepburn. Antes de consolidarse en pantalla, trabajó en teatro regional. En 1986 debutó en Broadway con Execution of Justice y luego regresó a los escenarios neoyorquinos en dos producciones: The Iceman Cometh, en 1999, y The Man Who Had All the Luck, en 2002. El teatro fue una parte constante de su recorrido profesional.

Uno de sus papeles más reconocidos llegó con Office Space, comedia escrita y dirigida por Mike Judge, estrenada en 1999. Allí interpretó a Tom Smykowski, un gerente de producto de software que enfrenta la posibilidad de ser despedido de Initech. El personaje, recordado por insistir en que tenía habilidades para tratar con la gente, se convirtió en una de las figuras asociadas con la película y consolidó a Riehle entre los intérpretes de carácter reconocibles de Hollywood.

Entre 2001 y 2005, interpretó a Walt Finnerty en la comedia televisiva Grounded for Life, de la cadena Fox. También apareció en distintas entregas de Star Trek, incluidas The Next Generation, Voyager y Enterprise. En 2023 participó como invitado en Barry, la serie protagonizada por Bill Hader. Su versatilidad le permitió alternar entre personajes cómicos, figuras de autoridad y papeles dramáticos.

Su filmografía incluyó De ratones y hombres(1992), El fugitivo (1993), Jury Duty (1995), Deuce Bigalow: Gigoló (1999) y De boda en boda (2005). También participó en Glory, como intendente durante la Guerra Civil estadounidense, y en Executive Decision, donde interpretó a un alguacil aéreo. En otras producciones encarnó a policías, guardias y directivos, aportando presencia a historias de distintos géneros.

Otro personaje recurrente de Riehle fue Santa Claus, al que interpretó en ocho producciones. Entre ellas estuvieron la película navideña Our First Christmas (2008) y la comedia A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011). Además, apareció en películas originales de Hallmark, muchas centradas en historias familiares y celebraciones navideñas. Esa presencia le permitió conectar con audiencias que reconocían sus personajes sin identificar siempre su nombre.

Riehle continuó trabajando durante sus últimos años. En noviembre de 2024 asistió al preestreno de Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story, producción de Hallmark. En 2026 apareció en las películas The Cowboy Killer y Boris Is Dead, dos de sus trabajos más recientes. Su actividad profesional se prolongó hasta el año de su fallecimiento, en cine, televisión y teatro.

La muerte de Richard Riehle cierra una trayectoria de más de cinco décadas en la industria audiovisual estadounidense. Aunque interpretó con frecuencia personajes secundarios, participó en cientos de proyectos y dejó una presencia reconocible en comedias, dramas y series televisivas.