Encuentro Nacional de Danza se toma distintos escenarios de Panamá

Durante 15 días se presentarán 10 espectáculos que incluyen propuestas de danza contemporánea, flamenco, danza acrobática, performance y expresiones experimentales.

Encuentro Nacional reunirá a artistas del 1 al 15 de septiembre / MiCultura
Danna Durán - Periodista
01 de septiembre 2026 - 16:40

Ciudad de Panamá/La danza será protagonista en distintos escenarios del país del 1 al 15 de septiembre con el Encuentro Nacional de Danza (END), una iniciativa del Ministerio de Cultura que reunirá a siete compañías y colectivos nacionales.

Durante 15 días se presentarán 10 espectáculos que incluyen propuestas de danza contemporánea, flamenco, danza acrobática, performance y expresiones experimentales. La programación contempla funciones gratuitas y presentaciones con precios accesibles.

Los espectáculos tendrán como escenarios el Teatro Áurea “Baby” Torrijos, en la Ciudad de las Artes; el Teatro Ateneo, en la Ciudad del Saber; el Teatro Balboa y el Centro de Arte y Cultura de Colón.

El encuentro busca ampliar el acceso de la ciudadanía a las artes escénicas y, al mismo tiempo, ofrecer espacios para que artistas y agrupaciones nacionales puedan presentar sus creaciones ante públicos diversos.

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Entre las propuestas destaca “Flamenco de Lorca”, de Flamenco Panamá, que se presentará el viernes 4 de septiembre, a las 8:00 p.m., en el Teatro Ateneo. La obra llevará al escenario la fuerza y expresividad del flamenco.

La programación continuará el sábado 5 de septiembre, a las 4:00 p.m., con “Geometría de lo Invisible”, de La Tribu Performance y el Patronato del Teatro Nacional. La propuesta combinará movimiento y creación en un performance acompañado de un taller, en la antesala del lobby del Teatro Beby Torrijos.

El END también llegará a la provincia de Colón con “AcroDivertimento”, de la Compañía Panameña de Danza Acrobática Acrosociety, el 7 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

A la programación se suman “El Cuerpo que Habitamos”, del Colectivo E-Kléctico, el 10 de septiembre; “DE/MI – DERMIS”, de Stephanie Lee, con idea de Carla Mabel Lozano, el 11 de septiembre; y “1MM²”, de WA·TÁA Compañía de Danza Contemporánea, el 14 de septiembre, en el Teatro Balboa.

En cuanto a los costos, algunas presentaciones serán de entrada gratuita, entre ellas “Flamenco de Lorca” y “El Cuerpo que Habitamos”. Otras tendrán precios generales de entre B/.5.00 y B/.10.00, como “AcroDivertimento”, “DE/MI – DERMIS” y “1MM²”.

Los boletos y reservas podrán gestionarse mediante los contactos establecidos para cada espectáculo y en las taquillas de las respectivas sedes.

Con el Encuentro Nacional de Danza, el Ministerio de Cultura busca fortalecer la circulación de las artes escénicas y generar nuevos espacios de encuentro entre las propuestas de los artistas nacionales y la ciudadanía.

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