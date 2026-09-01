Autoridades intervienen en 4.5 kilómetros de la vía Centenario con jornadas de limpieza

Las autoridades destacan que la acumulación de basura y el crecimiento descontrolado de herbazales pueden afectar no solo la apariencia del entorno, sino también la visibilidad de los conductores.

Alcaldía de Panamá limpia 4.5 kilómetros de la vía Centenario / Alcaldía de Panamá
Danna Durán - Periodista
01 de septiembre 2026 - 16:08

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá avanza con los trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía Centenario, donde hasta el momento se han intervenido 4.5 kilómetros como parte de las acciones para recuperar y conservar en mejores condiciones una de las principales rutas de acceso y salida de la ciudad capital.

Las labores se desarrollan de manera conjunta entre la Alcaldía de Panamá, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el propósito de mejorar las condiciones ambientales, la imagen urbana y la seguridad de los conductores y peatones que utilizan esta importante vía.

Durante las jornadas se ejecutan trabajos de corte y remoción de herbazales, recolección de escombros y residuos sólidos, así como limpieza de cunetas y sistemas de drenaje.

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Las autoridades destacan que la acumulación de basura y el crecimiento descontrolado de herbazales pueden afectar no solo la apariencia del entorno, sino también la visibilidad de los conductores y el funcionamiento adecuado de los drenajes.

Esta situación cobra especial relevancia durante la temporada lluviosa, cuando la obstrucción de cunetas y sistemas de evacuación de agua puede favorecer la acumulación de agua sobre la vía.

Con estas intervenciones, las instituciones buscan mantener la vía Centenario en mejores condiciones y contribuir a un entorno más limpio, seguro y adecuado para quienes diariamente utilizan esta ruta.

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