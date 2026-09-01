Subcomisión de Ambiente de la Asamblea analiza propuesta para proteger la cuenca del río Cricamola

La iniciativa también contempla otras disposiciones orientadas a la conservación y protección de este importante recurso hídrico.

Panamá/La discusión sobre la protección de la cuenca hidrográfica del río Cricamola, en la comarca Ngäbe Buglé, avanzó en la Asamblea Nacional, luego de que la Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo iniciara el análisis del proyecto de ley 483, que propone declarar sus partes baja, media y alta como área protegida bajo la categoría de reserva hidrológica.

La iniciativa también contempla otras disposiciones orientadas a la conservación y protección de este importante recurso hídrico.

La sesión fue presidida por la diputada suplente Rosalía Ellis Santos, quien destacó que el objetivo de la subcomisión es fortalecer la propuesta y alcanzar un consenso entre las distintas instituciones relacionadas con la protección ambiental y el manejo de los recursos naturales.

Durante la reunión, representantes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) plantearon la importancia de contar con información científica que permita determinar las características y el potencial de la cuenca del río Cricamola.

Diego Castillo, en representación de MiAmbiente, señaló que también es necesario establecer si dentro del área existen comunidades con derechos posesorios o terrenos titulados, así como definir con precisión el alcance que debería tener la protección sobre la fuente hidrográfica.

Como parte de la jornada, MiAmbiente presentó una evaluación de criterios biofísicos para la conservación del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del río Cricamola, documento que servirá como uno de los elementos técnicos para el análisis de la propuesta legislativa.

En la discusión participaron representantes de diversas entidades vinculadas a la protección y conservación del medioambiente, además de la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, entre otras instituciones.

La subcomisión continuará evaluando los aspectos técnicos, ambientales y territoriales del proyecto antes de avanzar hacia una posición consensuada sobre la propuesta de declarar la cuenca del río Cricamola como reserva hidrológica.