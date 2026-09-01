Dos sismos se registran en Chiriquí, sin afectaciones reportadas

Los organismos de seguridad recordaron además la importancia de contar con planes de emergencia que permitan conocer qué hacer antes, durante y después de un movimiento sísmico.

David, Chiriquí/Dos movimientos sísmicos fueron registrados en las últimas horas en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, sin que hasta el momento se reporten personas heridas ni daños materiales.

El primero tuvo una magnitud de 4.3 grados y se ubicó en el sector de Boquete. El movimiento fue sentido en varios distritos, entre ellos Tierras Altas, Boquete, Volcán, Dolega, David y Bugaba.

De acuerdo con las autoridades, el evento no dejó afectaciones en viviendas, escuelas, centros comerciales ni otras estructuras.

Posteriormente, durante la madrugada de este martes, se registró otro movimiento sísmico de 3.3 grados en el área de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Mónica Acosta, directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), indicó que ambos eventos fueron monitoreados y que no se registraron incidentes que lamentar.

“Se continúan los monitoreos constantes porque, adicional, posterior a este sismo fue registrado uno de 3.3 en el área de Puerto Armuelles, sin incidentes que lamentar de igual manera”, señaló Acosta.

Desde el Cuerpo de Bomberos reiteraron el llamado a la población a mantener la calma ante este tipo de eventos y a identificar previamente áreas seguras en las viviendas y lugares de trabajo.

Los organismos de seguridad recordaron además la importancia de contar con planes de emergencia que permitan conocer qué hacer antes, durante y después de un movimiento sísmico, especialmente en una provincia donde estos eventos se registran con frecuencia.

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Con información de Demetrio Ábrego