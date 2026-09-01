Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 3 de septiembre

Las provincias del Pacífico Occidental, sur de Veraguas y la península de Azuero serán las zonas más afectadas según el Instituto de Meteorología.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó un aviso de prevención por lluvias y tormentas que se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo 3 de septiembre de 2026 en todo el territorio panameño.

Según el informe meteorológico, el aviso abarca las provincias y comarcas de las vertientes del Caribe y del Pacífico, así como ambos sectores marítimos del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) reportó un alto grado de inestabilidad atmosférica relacionado con el desplazamiento de la onda tropical número 42, sumado a un elevado contenido de humedad y la activación de sistemas de baja presión.

Zonas más críticas

Durante las próximas 72 horas, se esperan acumulados de lluvia entre moderados y altos, principalmente en el Pacífico Occidental hasta el sur de Veraguas y los sectores montañosos de la península de Azuero. También se pronostican condiciones lluviosas hacia el sur de Darién, Panamá, Costa Arriba y Centro de Colón, costas del norte de Veraguas, comarca Ngäbe-Buglé e islas de Bocas del Toro.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para tomar medidas preventivas ante posibles crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas y rurales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Entre las principales recomendaciones destacan: evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas cuando presenten aumento de caudal; mantenerse alejados de zonas propensas a deslizamientos; no permanecer debajo de árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene vigilancia y monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 520-4426 o al 911.