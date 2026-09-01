Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 2 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
📍Veraguas
• Cancha de El Higo, el distrito de La Mesa
• Cancha de Fútbol de Cañacillas (vía aeropuerto), en Nuevo Santiago, distrito de Santiago
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de Caimito, en el distrito de Capira
📍Herrera
• Terrenos frente a la Escuela de Cerro Paja, en El Tijera, distrito de Ocú
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Guabino, en Las Lajas, en el distrito de Tolé
📍Colón
• Predios de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Colón
📍Panamá Este
• Pigandí y Quebrada La Palma, en Torti, distrito de Chepo
📍Panamá
• Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá