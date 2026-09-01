Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 2 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

📍Veraguas

• Cancha de El Higo, el distrito de La Mesa

• Cancha de Fútbol de Cañacillas (vía aeropuerto), en Nuevo Santiago, distrito de Santiago

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de Caimito, en el distrito de Capira

📍Herrera

• Terrenos frente a la Escuela de Cerro Paja, en El Tijera, distrito de Ocú

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Guabino, en Las Lajas, en el distrito de Tolé

📍Colón

• Predios de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Colón

📍Panamá Este

• Pigandí y Quebrada La Palma, en Torti, distrito de Chepo

📍Panamá

• Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá