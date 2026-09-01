Contraloría frena adenda al contrato por $28.4 millones para computadoras de docentes y la devuelve al Meduca

Los equipos corresponden a computadoras marca Liby, modelo N18-14C. El pago, según las condiciones pactadas, debía realizarse una vez que la totalidad de los equipos fueran entregados.

Panamá/La adquisición de 54,000 computadoras laptops destinadas a docentes del sistema de educación pública se encuentra en ahora en el limbo, luego que la Contraloría General de la República devolviera sin refrendo la adenda relacionada con el contrato suscrito entre el Ministerio de Educación (Meduca) y la empresa IS Group, S.A. lo que impide por el momento que esta modificación contractual obtenga el refrendo necesario para su ejecución.

Esta información fue dada a conocer hoy por la Contraloría y la adenda contemplaba un pago adicional de $234,956 sobre el monto pactado de $28,482,651.

El contrato corresponde a la compra de los equipos adjudicados a la compañía mediante la Resolución 29 del 19 de enero de 2026. El documento contractual fue suscrito por la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, en representación del Estado, y Hamzi Moussa El Reda Jaafar, representante legal de IS Group, S.A.

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La exministra Molinar reununció en medio de esta polémida adquisión el pasado 12 de agosto, luego de presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público, que a su vez abrió una investigación en torno a este proceso.

La contratación tiene un valor de $26,619,300 antes del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS). Al incluir este impuesto, el monto asciende a $28,482,651, lo que representa un costo aproximado de $527.46 por computadora.

Los equipos corresponden a computadoras marca Liby, modelo N18-14C. El contrato contemplaría cuatro años de garantía y soporte técnico. El pago, según las condiciones pactadas, debía realizarse una vez que la totalidad de los equipos fueran entregados.

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Como parte de las obligaciones contractuales, IS Group también debía establecer centros de servicio y mecanismos de atención para los docentes mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y una plataforma web. Además, debe contar con un sistema para registrar y monitorear reportes de daños, incidencias y reparaciones.

La compra ya había generado cuestionamientos durante el proceso de contratación. En su momento, el Meduca sostuvo que equipos con especificaciones similares disponibles en el mercado local tenían precios superiores. Molinar también había defendido que tanto el costo como la calidad de las computadoras eran condiciones que no estaban sujetas a negociación.

Un proyecto que cambió de rumbo

La compra de computadoras para docentes forma parte de un proyecto tecnológico de mayor alcance que inicialmente contemplaba la adquisición de 654,000 equipos: 600,000 para estudiantes y 54,000 para docentes.

El plan original estaba previsto mediante un convenio con la organización One Laptop per Child (OLPC), por un monto aproximado de $241.7 millones. Molinar suscribió ese acuerdo en septiembre de 2024, pero la iniciativa no llegó a ejecutarse.

Ese mecanismo fue objeto de cuestionamientos debido a que el convenio no había obtenido previamente la aprobación del Consejo de Gabinete ni el refrendo de la Contraloría General de la República.

En enero de 2025, el contralor general Anel Flores planteó que una adquisición de esa magnitud debía realizarse mediante un proceso de licitación pública. A partir de entonces, el Meduca modificó el esquema previsto y anunció que la compra de los equipos se efectuaría mediante actos públicos.

Posteriormente, la institución separó las adquisiciones correspondientes a docentes y estudiantes.

El proceso para los docentes avanzó hasta la adjudicación y posterior elaboración del contrato por $28.4 millones con IS Group, S.A. Sin embargo, ahora la contratación vuelve a quedar bajo escrutinio administrativo tras la devolución de la adenda por parte de la Contraloría.

Mientras tanto, el proceso para adquirir las computadoras destinadas a los estudiantes también ha enfrentado dificultades. La compra de 531,250 laptops para alumnos del sistema oficial acumuló dos intentos fallidos. Acerca de este último proceso, el nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, manifestó que se estarían realizando las debidas revisiones antes de continuar con el proceso de compra.