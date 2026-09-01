Minsa intensifica campaña contra medicamentos falsificados y productos para adelgazar

Las autoridades advierten sobre los riesgos de adquirir medicamentos e inyectables en comercios no autorizados, redes sociales, paradas y otros puntos informales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) intensifica una campaña para combatir la comercialización ilegal de medicamentos falsificados y productos promocionados para bajar de peso, ante los riesgos que estos artículos pueden representar para la salud de los consumidores.

La iniciativa, bajo el lema: “¡Cuidado! Un medicamento falsificado puede costarte la vida”, es desarrollada a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFyD), en coordinación con otras instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y la Autoridad Nacional de Aduanas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, hizo un llamado a la población a tener precaución al momento de adquirir medicamentos y verificar que sean comprados en establecimientos autorizados y certificados por el Minsa.

“Queremos concientizar a la población de que tenga cuidado con lo que está comprando, que no lo compre en lugares que no son los adecuados”, señaló el ministro.

Boyd explicó que un medicamento falsificado puede no producir el efecto esperado y permitir que una enfermedad continúe avanzando, pero también puede contener sustancias capaces de provocar daños a la salud.

Alerta por productos para bajar de peso

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas emitió la semana pasada una alerta sanitaria por la comercialización ilegal y falsificación de productos farmacéuticos promocionados para el control del peso, luego de recibir información relacionada con una alerta emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia.

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Entre los productos señalados se encuentran Tirzepatide injection 10 mg, Retatrutide 10 mg/mL solution for injection, Retatrutide R30, Retatrutide R10, GHK-Cu peptide solution, LIPO-C + B12 combination injection, NAD+ 10 mg/mL solution for injection y Retatrutida (Reta) R20.

La autoridad sanitaria también identificó la comercialización ilegal de otros productos promocionados para el control del peso o el tratamiento de la obesidad, entre ellos DSIP, Selank 10, Semax 10, PT-141 10, Ipamorelin IPA10, CJC-1295 no DAC10, BPC-157 10, GHK-CU50 y TB-500 10.

Riesgo en compras por internet y canales informales

Uriel Pérez, director de Farmacia y Drogas, hizo especial énfasis en los productos que se ofrecen a través del comercio digital, principalmente aquellos promocionados para bajar de peso y los productos inyectables.

El funcionario advirtió que los consumidores se exponen a riesgos porque, en muchos casos, se desconoce la procedencia y la cadena de suministro de estos productos.

“Siempre se está corriendo un riesgo de contaminación. No sabemos la cadena de suministro de ese producto”, señaló Pérez.

Por ello, pidió a los consumidores evitar adquirir estos productos en puntos informales, como calles, esquinas, paradas, salidas de estaciones del Metro o establecimientos que no cuenten con autorización sanitaria.

Aduanas detecta establecimientos

Como parte de las acciones contra el comercio ilegal, la Autoridad Nacional de Aduanas informó que en lo que va del año se han detectado 10 establecimientos que comercializaban medicamentos falsificados.

El Minsa reiteró que la recomendación para los consumidores es verificar la procedencia de los medicamentos y adquirirlos únicamente en establecimientos debidamente autorizados.

Las autoridades mantienen las acciones de fiscalización y coordinación interinstitucional con el objetivo de reducir la circulación de productos farmacéuticos falsificados o comercializados de manera ilegal y prevenir afectaciones a la salud de la población.

Con información Jessica Román