El Barrio Chino es uno de los sectores tradicionales de la capital y, desde 2023, la Alcaldía de Panamá impulsa un proyecto de renovación de sus calles.

Ciudad de Panamá/Los trabajos de renovación del Barrio Chino, en la ciudad de Panamá, comienzan a mostrar avances con la colocación de adoquines en la vía que conecta el Mercado de Mariscos con el Mercado San Felipe Neri, un tramo donde ahora se facilita el tránsito peatonal.

Sin embargo, otros accesos permanecen pendientes de intervención. Tal es el caso de la vía que conecta el Barrio Chino con la avenida B, donde convergen numerosos comercios y que todavía no muestra avances en los trabajos de renovación.

Algunos ciudadanos valoran los cambios que comienzan a observarse en el sector y esperan que las obras puedan concluirse. “Se ve más bonito, ojalá Dios quiera y terminen con estos trabajos”, manifestó uno de los residentes.

🔗Puedes leer: Retrasos y calles destruidas afectan a residentes y comerciantes en el Barrio Chino

El Barrio Chino es uno de los sectores tradicionales de la capital y, desde 2023, la Alcaldía de Panamá impulsa un proyecto de renovación de sus calles, con el propósito de recuperar este espacio histórico, mejorar sus condiciones y fortalecer su atractivo comercial y cultural.

La iniciativa contempla transformar la zona en un corredor peatonal que permita ofrecer una mejor experiencia a quienes visitan el área.

Por el momento, no se ha informado públicamente la fecha prevista para la entrega del proyecto ni el porcentaje de avance de las obras.

Con información de Luis Mendoza