Los consumidores recibirán un número de expediente al presentar su denuncia y podrán consultar cómo avanza el caso. Si desconocen el nombre del comercio, podrán ubicarlo en el mapa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde este miércoles 18 de noviembre, los consumidores en Panamá pueden presentar quejas, denunciar irregularidades y calificar comercios desde su celular desde la nueva aplicación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la cual está disponible para Android y iPhone y se puede encontrar con el nombre “Acodeco” en Google Play y en la App Store.

Ramón Abadi, administrador general de la Acodeco, explicó que el consumidor podrá iniciar el trámite desde el propio establecimiento si encuentra productos vencidos, precios que no están a la vista o publicidad que considera engañosa. También podrá presentar quejas por problemas con una garantía o con el servicio recibido.

“Usted va a presentar su denuncia, va a poder agarrar y tener inmediatamente un número del expediente, va a poder dar el seguimiento a través de la aplicación”, indicó Abadi.

Aclaró que el número se genera de inmediato, aunque la resolución del caso toma tiempo porque ambas partes deben tener la oportunidad de presentar sus argumentos.

¿Qué se necesita para presentar una denuncia?

Para utilizar la herramienta, el usuario debe ser mayor de edad y registrarse. Según Abadi, la aplicación permite seleccionar la opción de denuncia anónima una vez completado el registro. También se pueden reportar situaciones que afecten a otras personas, entre ellas adultos mayores y personas con discapacidad.

Quienes desconozcan el nombre del local podrán señalar su ubicación en el mapa. “No va a tener ni siquiera que poner el nombre del comercio; si se lo sabe, mejor, pero si no se lo sabe o no lo ha agregado todavía, usted va a poder geoposicionar el comercio”, explicó.

Consultado sobre la capacidad de la institución para atender los reportes, Abadi dijo que la Acodeco cuenta con un centro de llamadas y un equipo que supervisará su recepción. Espera un aumento de las denuncias, aunque no precisó en qué porcentaje. “Estamos preparados para recibirlas. Sabemos que al principio va a ser un poquito caótico porque esperamos tener muchísimas denuncias”, manifestó.

Abadi adelantó que, en futuras versiones, la institución prevé incorporar encuestas de precios de la canasta básica y monitorear la disponibilidad de productos agropecuarios en supermercados, minisúperes, abarroterías y mercados públicos.

Con información de Meredith Serracín.